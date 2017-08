Martin Grau steht im Finale der Universiade

Vorlauf des Höchstadter Athlethen in Taipeh ausgefallen - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT / TAIPEH - Martin Grau vom LSC Höchstadt ist der Titelverteidigung bei der Universiade einen Schritt näher: Der für Donnerstag angesetzte Vorlauf entfiel, der Hindernisläufer steht direkt im Finale.

Steht im Finale der Universiade: Martin Grau. © moe



Steht im Finale der Universiade: Martin Grau. Foto: moe



Grund für den Wegfall der Vorrunde war die geringe Teilnehmerzahl, so dass es für die 3000-Meter-Hindernisläufer bei den Weltspielen der Studierenden in Taiwans Hauptstadt Taipeh direkt mit dem Finale am Sonntag (voraussichtlich gegen 13 Uhr MEZ) losgeht.

Noch nicht abwägbar ist, wie stark das Feld sein wird. Gemeldet sind auch Top-Athleten wie der Pole Krystian Zalewski. Ob sie allerdings alle nach Taipeh reisen werden, ist noch unklar. "Das Feld ist ordentlich besetzt, deutlich stärker als vor zwei Jahren", sagt Graus Trainer Markus Mönius. Damals hatte der Höchstadter den Titel gewonnen, den er jetzt verteidigen möchte.

alep