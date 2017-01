Merle Gorka ist die neue Schachkönigin

Sieben Runden unbesiegt: Elfjährige vom SC Höchstadt holt sich den Meistertitel - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Seit 1990 trifft sich die oberfränkische Schachelite in der Frankenakademie Schloss Schney bei Lichtenfels, um die Meistertitel in zahlreichen Altersklassen von der U 8 bis zu den Ü 60-Senioren zu ermitteln. Der SC Höchstadt gehört mit 16 Teilnehmern neben dem SC Bamberg und dem TSV Bindlach erneut zu den aktivsten Vereinen – und zu den erfolgreichsten.

Merle Gorka vom SC Höchstadt wurde in der Frankenakademie Schloss Schney neue oberfränkische U 12-Meisterin im Schach. © Foto: sed



Die elfjährige Merle Gorka ist Höchstadts neue Schachkönigin. In der stark besetzten U 12-Gruppe ließ sie neun Jungs und vier Mädchen hinter sich. Sie blieb in sieben Runden unbesiegt und lag mit 6,5 Punkten anderthalb Zähler vor der Konkurrenz. Für Merle Gorka ist es der bisher größte Erfolg ihrer Schachkarriere. Als oberfränkische Meisterin hat sie sich für die bayerische Meisterschaft qualifiziert, wie auch Oliver Mönius. Er wurde in der U 18-Altersklasse Vizemeister.

Von den acht Erwachsenen und acht Jugendlichen gelang drei Spielern der Sprung aufs Siegertreppchen: Neben Merle Gorka und Oliver Mönius auch Christian Koch im Erwachsenen-Turnier. Hier lagen nach den sieben Runden fünf Spieler mit fünf Punkten gleichauf vorne und die Feinwertung musste entscheiden. Klaus Beier (Michelau) triumphierte hauchdünn vor André Wilfert (Marktleuthen), Christian Koch (Höchstadt), Leon Bauer (Neustadt bei Coburg) und Tobias Schwarzmann (Höchstadt). Mit Michael Gorka, Michael Brunsch und Alexander Mönius schafften es drei weitere Höchstadter in die Top 15 – hier konnte kein anderer Schachverein mithalten.

Über 120 Schachspieler, viele Betreuer und Organisatoren (darunter Erster Vorsitzender Reiner Schulz als oberfränkischer Spielleiter) genossen in der Frankenakademie vier Tage lang „Schach pur“. Viel Rahmenprogramm wie Gaudiblitzturniere an den Abenden machten die oberfränkischen Meisterschaften zum traditionellen Schachhighlight am Jahresanfang.

www.schney.schachbezirk-oberfranken.de

sed