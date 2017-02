Michael Petrek: Aus der Eishockey-Stadt in die weite Welt

HÖCHSTADT - Die Kleinstadt Kladno in Tschechien ist die Heimat etlicher NHL-Starspieler – und von HEC-Stürmer Michal Petrak. Der Familienmensch ist der beste Neuzugang bei den Alligators.

Es geht rau zu in der deutschen Oberliga, statt Technik steht häufiger Aggressivität im Vordergrund. Doch Michal Petrak (vorne) hat sich schon angepasst, seine Scorerpunkte beweisen es. © Foto: Helmut Hollfelder



Man muss sich das wie ein großes Treffen alter Kumpel aus der Kindheit vorstellen, sagt Daniel Jun. Jedes Jahr im Sommer in Kladno, Tschechien, wenn die Söhne der Stadt für ein paar Tage in ihre alte Heimat zurückkommen: die NHL-Stars wie Jaromir Jagr oder Tomas Kaberle aus Kanada und den USA, die Spieler aus Tschechien, Frankreich und Deutschland – und aus Höchstadt. Dann grillen sie zusammen, spielen Inline-Hockey und trinken Bier. Die millionenschweren Stars genau wie die nicht ganz so reichen Profis aus Europa. Für einen von ihnen, seinen Freund Michal Petrak, übersetzt HEC-Spielertrainer Jun an diesem Nachmittag im VIP-Raum des Höchstadter Eisstadions.

Erst seit Beginn der Saison stürmt Petrak als Kontingentspieler für die Alligators. Deutsch spricht der neben dem Eis sehr ruhige Tscheche noch nicht. "Ich musste nicht lange überlegen, nach Höchstadt zu kommen", sagt Petrak auf Tschechisch: "Ich wollte zu einem Verein, zu dem ich meine Familie mitnehmen kann. Meine Frau spricht sehr gut deutsch."

Dass der Vollprofi an die Aisch gekommen ist, ist der alten Kladno-Connection zu verdanken. Jun und Petrak haben beide für die Jugendmannschaft HC der 70 000-Einwohner-Stadt in der Nähe von Prag gespielt. Der Spielertrainer wusste, dass Petrak nach vielen Jahren in Frankreichs erster Liga ohne Vertrag war, man traf sich in Juns Garten.

Wie sehr sich die Alligators mit ihm verstärkt haben, lässt sich schon an den Zahlen ablesen. 33 Punkte hat der HEC ihm allein in der Oberliga-Vorrunde zu verdanken, 18 kamen in der Verzahnungsrunde dazu. Er war damit der effektivste Spieler der Höchstadter. Nur, er selbst wirkt gar nicht so zufrieden: "Es kann immer besser sein", sagt er ganz ruhig. Sein Trainer muss lachen – "Er will wahrscheinlich vor mir nicht antworten" –, schiebt dann aber nach: "Ich hoffe auch, dass es nächstes Jahr noch besser wird." So ganz hat sich der technisch versierte Petrak noch nicht an das deutsche Eishockey gewöhnt. "Ich muss sagen, hier ist zu viel Aggressivität im Spiel, es gibt zu viele Fouls, die von den Schiris nicht geahndet werden." Statt Technik steht in Ober- und Bayernliga eher Kampfgeist im Vordergrund: "In Tschechien spielen sie mehr mit dem Kopf und den Händen."

Zehn Jahre hat Petrak in Frankreich gespielt, darunter etliche in der Ligue Magnus, der höchsten Spielklasse. Nur die Frage, ob die mit der DEL vergleichbar ist, ist schwierig. "Die ersten fünf Jahre, in denen ich da war, wusste in Frankreich niemand, dass es überhaupt Eishockey gibt. Selbst Wasserball und Petanque waren populärer", erzählt Petrak. In den vergangenen Jahren hat sich das geändert. Dass die WM in diesem Jahr neben Köln auch in Paris stattfinden wird, könnte dem Sport auch im Nachbarland noch einmal einen Schub geben, hofft der Tscheche. Die Stimmung in Höchstadt findet er in jedem Fall besser: "In Straßburg dachte man, man wäre im Theater. Die haben sich nicht so ausgekannt."

Der Verein will ihn halten

Momentan sieht es sowieso nicht so aus, als würde der 33 Jahre alte Stürmer noch einmal in Frankreich spielen. Zwar läuft sein Vertrag in Höchstadt zum Saisonende aus, doch der Verein würde ihn gerne behalten. "Ich wüsste nicht, was gegen eine Verlängerung sprechen sollte", sagt Sportvorstand Jörg Schobert.

Und Petrak fühlt sich wohl im Aischgrund, sagt er. "Höchstadt ist eine kleine Familienstadt mit wenig Stress. Passt." Nach den Spielen des HEC ist der Tscheche meistens einer der Ersten, den man im Kabinenvorraum bei den Frauen und Kindern der Spieler sieht.

Ohne seine Familie würde er auch nicht auf dem Eis stehen. Mit fünf Jahren hat ihn sein Vater zum Schlittschuhlaufen mitgenommen. Es hat ihm gefallen und er ist dabei geblieben. Es ist allerdings nicht so, dass man in Kladno eine große Wahl hätte. Dort hat jeder so angefangen: Die großen Stars genau wie die, die durch die Ligen in ganz Europa ziehen.

ALEXANDER PFAEHLER