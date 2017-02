Miesbach kontert die Alligators aus

Bittere 2:5-Niederlage für den HEC im zweiten Spiel der Playoffs — Aus dem Rhythmus - vor 43 Minuten

HÖCHSTADT - Der HEC muss noch einmal nach Miesbach reisen. Mit einem 5:2 hält sich der TEV Miesbach im Playoff-Rennen und gleich in der Best of Five-Serie aus. Der Weg zum Erhalt der Eishockey-Oberliga verspricht schwer zu werden für die Alligators.

Muss seine Alligators nach einer bitteren Niederlage wieder bissig machen: ein nachdenklicher HEC-Trainer Petr Kasik. © Foto: Thomas Hahn



Muss seine Alligators nach einer bitteren Niederlage wieder bissig machen: ein nachdenklicher HEC-Trainer Petr Kasik. Foto: Foto: Thomas Hahn



Kein Klassenunterschied war sichtbar im ersten Drittel. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Was die Gelegenheiten für Miesbach betraf, so machte sei der gut startende HEC-Keeper Carsten Metz nunichte — einen Schuss von Fisekis zum Beispiel in der 5. Minute. Auch der HEC scheiterte mehrmals mit seinen Versuchen, konnte auch zwei Powerplays nicht zum Torerfolg nutzen.

In seiner zweiten Hälfte geriet das Drittel dann etwas aus den Fuigen, der Spielfluss ging verloren, es wurde ruppig auf dem Eis. Bis nach knapp 18 Minuten Daniel Sikorski aus dem eigenen Drittel heraus Michal Petrak bediente. Dieser tanzte die komplette Miesbacher Verteidigung aus und schob den Puck zur 1:0-Führung der Gäste ein. So ging es in die erste Pause.

Miesbach hatte sich offenbar besser erholt als die Gäste von der Aisch. 50 Sekunden nach dem Eröffnungs-Bulli nutzte Markus Kankaanranta eine Lücke in der HEC-Verteidigung, passte von der Außenbande nach innen vor das Gästetor, wo am langen Eck Andreas Baumer unbehelligt direkt einschieben konnte.

Vorbei war es mit der Höchstadter Führung. Die Gastgeber hatten Erfolg mit ihrer Taktik, mit Härte und kleinen Nickligkeiten die eigentlich besseren Spieler des höherklassigen Gegners aus dem Rhythmus zu bringen bzw. erst gar keinen Spielfluss bei den Alligators aufkommen zu lassen. Keineswegs unfair, aber konsequent, machten die Miesbacher ihr Ding. Und wurden wenig später belohnt.

Eine etwas verwirrende Situation ging dem 2:1 voraus. Daniel Tratz vom HEC hatte sich verletzt, lag auf dem Eis. Es gab keine Strafzeit, vielmehr ein Bulli im Höchstadter Drittel. Dieses gewann Miesbach, Stefano Rizzo bekam den Puck, passte quer und Florian Gaschke verwandelte.

Jetzt aber besannen sich die Alligators auf eigene Qualitäten und konnten kaum eine Minute später wieder ausgleichen. Dies besorgte nach 22:34 Minuten Daniel Jun. Er wurde von Patrick Dzemla mit einem Musterpass bedient und ließ frei vor dem Tor dem Goalie Timon Ewert keine Chance.

Wieder ausgeglichen, ging das Spiel hin und her, und wieder agierten die Hausherren clever. So verhinderte nur eine Glanzparade von Carsten Metz die abermalige Miesbacher Führung durch einen Schuss von Fissekis.

Im Schlussdrittel ging das Rezept "stören und kontern" für die Oberbayern vollends auf. Zwar begann der HEC druckvoll und vielversprechend mit einer Chance für Vojcak. Aber schon nach 5 Minuten liefen die Alligators in einen klassischen Konter. Krumbiegel spielte Fissekis frei, der zum 3:2 einschoss.

Wieder HEC-Druck, wieder Konter von Miesbach. Carsten Metz hielt in der 51. Minute sogar einen Penalty, war aber in der 56., erneut nach einer Verletzungs-Unterbrechung, diesmal aber mit Zeitstrafen gegen zwei HEC-Akteure, ohne Chance, als wieder Fissekis auf Vorlage von Trojan und Kankaanranta ihn überwand.

In der Schlussphase warfen die Höchstadter alles nach vorn, nahmen eine Auszeit und in den letzten zwei Minuten aus Carsten Metz aus dem Tor. Der finale Treffer kam dann, als Benjamin Frank im eigenen Drittel an den Puck kam und per Fernschuss ins leere Höchstadter Tor den Endstand markierte: 5:2 für die Oberbayern, eine bittere Pille für den HEC.

hob/rg