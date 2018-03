Mit Alkoholfahne ins Gebüsch

Autofahrer kommt von der Straße ab und stürzt bei der Flucht - vor 10 Minuten

HERZOGENAURACH - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntagnachmittag beobachtet, wie ein Toyota in der Hans-Maier-Straße mit dem rechten Außenspiegel zunächst einen Lichtmast touchierte und danach von der Fahrbahn abkam und in ein angrenzendes Gebüsch fuhr.

Der 68-jährige Fahrer wollte dann zu Fuß die Böschung hinunter flüchten, stürzte dabei jedoch und verletzte sich leicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem "Bruchpiloten" eine deutliche Alkoholfahne fest.

Da der 68-Jährige einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine sofortige Blutentnahme an. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten vorläufig sicher. Der Unfallfahrer wurde zur weiteren Behandlung in die Klinik gebracht. Sachschaden: rund 70 Euro.

