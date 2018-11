Mit Auto in der Wiese gelandet

27-Jähriger wich überholendem Pkw aus — Zeugen gesucht - vor 42 Minuten

ADELSDORF - Weil er einen Zusammenstoß vermeiden wollte, landete ein Mann mit seinem Pkw in der Wiese. Nun werden Zeugen gesucht.

Symbolbild. © oh



Ein 27-jähriger Mann war am Dienstag um 14.30 Uhr mit seinem Auto von Weppersdorf in Richtung Adelsdorf unterwegs, als ihm ein Lkw entgegenkam, der gerade von einem Pkw überholt wurde. Um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu verhindern, wich der 27-Jährige mit seinem Pkw nach rechts in die angrenzende Wiese aus. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und sein Auto wurde beschädigt.

Es entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Verursacher, vermutlich ein dunkelgrauer Seat, fuhr einfach weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Höchstadt, = (0 91 93) 63 94-0, zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.