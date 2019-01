Mit Dr. Motte beim Open Beatz Festival abheben

Veranstalter geben das Line-up der Phase 2 für das Elektro-Spektakel im Juli in Poppenhof bekannt - vor 1 Stunde

POPPENHOF - Der einstige Gründer der Loveparade, Dr. Motte, gibt sich beim Open Beatz Festival in Poppenhof ebenso die Ehre wie der DJ Alan Walker oder die Ostblock-Schlampen. Und auch das weitere Line-up kann sich sehen lassen.

Dr. Motte, Gründer der Loveparade, will auch das Publikum beim Open Beatz Festival in Poppenhof in Verzückung versetzen. © Foto: dpa/Thomas Frey



Dr. Motte, Gründer der Loveparade, will auch das Publikum beim Open Beatz Festival in Poppenhof in Verzückung versetzen. Foto: Foto: dpa/Thomas Frey



Gerade haben die Veranstalter das Line-up der Phase 2 für die Jubiläumsausgabe des Open Beatz Festivals bekanntgegeben. Mit dabei sind Alan Walker, Nghtmre, Carnage, die Ostblock-Schlampen, R3HAB, Vini Vici, Will Sparks, Zonderling und noch viele mehr.

Das Open Beatz Festival ist jedes Jahr ein Höhepunkt der Elektro-Szene. 2019 wird es auf dem Festivalgelände in Poppenhof besonders feierlich, denn Süddeutschlands größtes elektronisches Musik Festival findet bereits zum zehnten Mal statt. Vom 18. bis 21. Juli werden erneut über 20 000 Fans erwartet, die das Jubiläum exzessiv zelebrieren werden. Schon jetzt ist klar, dass es heuer noch pompöser wird und sich jeder EDM-, Techno-, Hardstyle- und Elektro-Fan diesen Termin merken sollte.

Mehrere Nummer-eins-Hits, Millionen Plattenverkäufe und einer der gefragtesten DJs auf der Welt – Alan Walker. Der kometenhafte Aufstieg des in Norwegen aufgewachsenen DJs und Produzenten begann Ende 2015, als er seinen Song "Faded" veröffentlichte, der alleine in Deutschland mehr als 1,2 Milliarden Mal gestreamt und über sechs Millionen Mal verkauft wurde. Damit gab es für Alan Walker den Diamantstatus. Erst kürzlich veröffentlichte er sein langersehntes Debütalbum "Different World", aus dem er sicherlich einige Tracks beim Open Beatz präsentieren wird.

1989 gründete Dr. Motte die Loveparade. Exakt 30 Jahre später wird der Berliner DJ, Musiker und Labelbetreiber beim Open Beatz Festival die Massen verzücken.

Sein Debüt bei Süddeutschlands größtem elektronischen Musik Festival feiert Tyler Marenyi aka Nghtmre. Der Amerikaner hat ein erfolgreiches Jahr 2018 hingelegt. Mit keinen geringeren als den beiden Grammy-Gewinnern The Chainsmokers veröffentlichte er die Single "Save yourself". Und zusammen mit Slander gründete er sein Label "Gud Vibrations" nach ihrem gemeinsamen Erfolgs-Hit.

Nach drei Jahren kehrt der Star-DJ R3HAB mit marokkanischen Wurzeln auf die Hauptbühne des Open Beatz Festivals zurück. Der Menge wird er sicherlich seine aktuellsten Tracks "Lullaby" (ft. Mike Williams), "Radio Silence" (Jocelyn Alice) und seine neuste Nummer "Rumors" (Sofia Carson) um die Ohren hauen.

Natürlich darf auch Will Sparks beim Jubiläum nicht fehlen. Der Australier, dessen Markenzeichen seine lange blonde Mähne ist, zählt schon seit Jahren zur Open-Beatz-Familie. Ein Feuerwerk darf man bei der Premiere von Vini Vici erwarten. Die beiden aus Israel stammenden DJs haben mit ihrem Psy-Trance-Stil die Mainstages auf der ganzen Welt erobert. Auch auf dem Festivalgelände in Poppenhof will das DJ-Duo mit ihren Nummern "Chakra" (mit W&W) oder "Great Spirit" (mit Armin van Buuren) punkten.

Spätestens seit der Single "Crazy" zusammen mit Lost Frequencies ist Zonderling in aller Munde. Über 115 Millionen Streams auf Spotify haben das Duo auf die Bühnen der großen Festivals katapultiert.

ZTickets für das Festival gibt es unter: www.openbeatz.de/tickets

nn