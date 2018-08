Mit drei Promille: Frau legt mit SUV 70 Kilometer zurück

49-Jährige kam sicher zu Hause an - Polizei stand mit Alkoholtest vor der Tür - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT AN DER AISCH - Eine 49-Jährige zog am Freitagnachmittag die Aufmerksamkeit eines Angestellten einer Tankstelle in Höchstadt an der Aisch auf sich. Nach dem Konsum von hochprozentigem Alkohol setzte sie sich ans Steuer ihres schwarzen SUV und fuhr davon - 70 Kilometer weit, und das auch noch unfallfrei.

Eine Streife der Lichtenfelser Polizei konnte die Frau bei sich zu Hause antreffen. Ein durchgeführter Alkoholtest lieferte einen beachtlichen Wert von drei Promille. Die Beamten ordnete daraufhin eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein an Ort und Stelle sicher. Die zirka 70 Kilometer von der Tankstelle bis zum Wohnort legte die Frau scheinbar problemlos zurück. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.