Mit einem sauberen Schlag die Kerwa eröffnet

Alt und Jung feiern bei der Hauptendorfer Kerwa miteinander - vor 19 Minuten

HAUPTENDORF - Mit einem beherzten Schlag zapfte die zweite Bürgermeisterin Renate Schroff das erste Fass an und eröffnete damit die Hauptendorfer Kerwa. Kaum hatten die Ortsburschen und -madle die ersten Biere in den Händen, heizten "Faded Glory" um den Hauptendorfer Lead-Sänger Bernhard Wilfer den Kerwasbesuchern mit Hits der 1970er und 80er Jahre kräftig ein.

Der hat gesessen! Zweite Bürgermeisterin Renate Schroff freute sich mächtig, dass ihr der Bieranstich mit einem einzigen Schlag gelang. Foto: Foto: Rüdiger Leverenz



Pünktlich zur Eröffnung strebten die Hauptendorfer und andere Gäste aus allen Altersklassen am Freitag zum Zelt vor dem Hauptendorfer Feuerwehrgerätehaus. Im Beisein der zweiten Bürgermeisterin Renate Schroff eröffnete Herbert Erhardt, der Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Hauptendorf, die traditionelle Kerwa. Renate Schroff fiel dabei die Aufgabe zu, das erste Fass anzuzapfen. Routiniert meisterte sie diese Aufgabe mit einem einzigen beherzten Schlag, auch wenn sie sicherheitshalber noch einen zweiten folgen ließ.

In ihrer kurzen Ansprache betonte sie, dass die große Beteiligung der Hauptendorfer allen Alters ein eindrucksvoller Beweis für eine funktionierende Dorfgemeinschaft sei. "Die Kerwa ist neben der Weiher-Olympiade, der Osterfeier oder der Adventsfeier sicher der Höhepunkt der vielen Veranstaltungen, die die Hauptendorfer im Jahreslauf auf ehrenamtlicher Basis organisieren", betonte sie die Wichtigkeit des persönlichen Engagements. Einen ganz besonderen Dank adressierte sie in diesem Zusammenhang an Herbert Erhardt und Roland Kaiser, den Vorsitzenden des Stammtisches "Blaue Jungs", sowie an die vielen anderen ungenannten Helfer, die für das Gelingen der Kerwa sorgten.

Nachdem die "Haddndorfer Ortsburschn und -madle" sich die ersten Biere aus dem frisch angezapften Fass gesichert hatten, sorgte die Band "Faded Glory" mit Oldies für gute Stimmung unter den Besuchern, die im Zelt oder im Biergarten Platz genommen hatten.

Zu vorgerückter Stunde eröffnete die legendäre Bar, die dieses Jahr als "Horrorbar" an den Start ging und mit Motiven aus den Horrorfilmen rund um Graf Dracula dekoriert war. Es wurde allerdings nicht berichtet, dass die "Bloody Mary" dieses Jahr einen besonders hohen Anteil am Umsatz gehabt hätte.

lev