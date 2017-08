Mit einer Schlagerparty ging das Altstadtfest zu Ende

HÖCHSTADT - Mit einem bunten Kinderprogramm im Engelgarten am Sonntagnachmittag, mit Unterhaltungsmusik der Blaskapelle Gremsdorf am Marktplatz und einer Schlagerparty im Schlosshof klang am Sonntagabend das Höchstadter Altstadtfest aus.

Lisa Marie Holzmann (l.), das Nachwuchstalent aus Röttenbach, brillierte bei der Schlagerparty im Schlosshof mit ihrer tollen Stimme. Am Nachmittag schon hat Zauberer Cartini (r.) sich für seine verblüffenden Kunststücke kleine Helfer auf die Bühne geholt. © Fotos: Paul Neudörfer/Karl-Heinz Panzer



Von der Taekwondo-Mitmachaktion bis hin zu vielen Spielstationen war der Engelgarten wieder der Magnet am Sonntagnachmittag. Der Höhepunkt war der Auftritt von Zauberer Cartini auf der Bühne, er verzauberte den Nachwuchs, aber auch so manche Mutter. Nur wenige Meter weiter im Rathaushof ging der Handwerkerhof über die Bühne. Wie jedes Jahr fertigte der Schmied aus Kaubenheim, Bernhard Krämer mit seiner Frau Karoline, Hufeisen mit Namen, gleich nebenan war ein Scherenschleifer und ein Korbmacher, ferner gab es jede Menge Kunstobjekte aus Edelstahl, Stahl, Holz sowie Schnitz- und Drechslerarbeiten. Nicht fehlen durften natürlich Schmuck aus Natursteinen oder Filz- und Strohhüte. Und am Ende der Tour durch den Handwerkerhof konnte man beim TSV zu Kaffee und Kuchen einkehren.

Mit Musik der Blaskapelle Gremsdorf am Marktplatz und einer Schlagerparty im Schlosshof klang am Sonntagabend das Altstadtfest schließlich aus. Der ganz große Besucheransturm ergoss sich in dieser warmen Spätsommernacht nicht mehr über das innerstädtische Festgelände. Für nicht wenige der Gäste begann am Montagfrüh schließlich eine neue Arbeitswoche. Aber die Nachfrage nach Stärkung war groß genug, um die vorhandenen Kapazitäten auszuschöpfen. Wem es zu später Stunde noch nach Bratwürsten oder Pizza gelüstete, der musste sich ein bedauerndes "ausverkauft" anhören.

Seit Jahren beim Handwerkermarkt in Höchstadt dabei sind Karoline und Bernhard Krämer, Schmied aus Kaubenheim, die Hufeisen mit Namen fertigen.



Dass im Zelt auf dem Schlosshof die Schlagerparty nur gemächlich in Fahrt kam, lag am wenigsten an Lisa Marie Holzmann. Das Nachwuchstalent aus Röttenbach brillierte mit toller Stimme und einem gewohnt energiegeladenen Auftritt. Unermüdlich animierte sie im halb gefüllten Festzelt zum Mitsingen und Mittanzen. Dafür verließ sie auch die Bühne und hielt den Zuhörern auf den Bänken das Mikrofon vor die Nase.

Nach einigen vergeblichen Anläufen schaffte es DJ Jürgen, eine Handvoll Mutige für den Karaokewettbewerb zu gewinnen. Sieger wurde Franz Schill aus Röttenbach mit seiner Gesangseinlage zu "Donna Blue", dessen Original durch Andreas Fulterer Bekanntheit erlangte. Der Gewinner darf im Studio des Stimmungsduos "Franken Express" eine Aufnahmesession machen.

