Am zweiten Augustwochenende war es wieder soweit: Das Schlosshof-Festival in Höchstadt zog zahlreiche Besucher in seinen Bann und schickte alle anwesenden Knappen und Burgfräulein auf einer musikalische Zeitreise zurück ins Mittelalter. Neben kulinarischen Köstlichkeiten auf dem Mittelaltermarkt sorgten die Bands "Trollfaust", "Feuerschwanz", "Coppelius", "Cellar Darling" und "Subway to Sally" für absolute Ekstase vor der Bühne. © Hans von Draminski