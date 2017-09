Mit Koks auf der A 3 einen Unfall gebaut

Zwei Fahrer unter Drogen ertappt - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Mit Drogen unter Drogen: Zweimal wurde die Polizei auf der A 3 fündig, in einem britischen und einem slowenischen Pkw.

Symbolbild © Colourbox



Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei auf der A 3 bei Höchstadt einen britischen Pkw. Hierbei fanden sie in einem Gepäckstück zwei kleinere Brocken Haschisch. Zudem waren bei dem 46-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten zu erkennen. Ein entsprechender Vortest verlief dann auch positiv, er hatte Cannabisprodukte konsumiert. Die Folgen waren neben der obligatorischen Blutentnahme auch die Bezahlung eines höheren Geldbetrages. Er selber durfte nicht mehr weiterfahren, dies musste dann sein fahrtauglicher Beifahrer übernehmen.

Erheblich schlimmer verlief die Fahrt eine 36-jährigen Slowenen, der ebenfalls unter dem Einfluss von Rauschgift stand und übermüdet war. Am frühen Samstagmorgen war er auf der A 3 nach Nürnberg/Nord unterwegs. Er schlief ein und touchierte ein weiteres Fahrzeug, so dass ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand.

Bei der Unfallaufnahme wies auch er typische Symptome für Drogenkonsum auf. Der Test deutete dann auf die Einnahme von Kokain hin. Weiter wurden in einer Tasche noch nahezu vier Gramm dieser verbotenen Substanz aufgefunden. Der Mann musste sich nach der obligatorischen Blutentnahme von seinem Führerschein und den unerlaubten Drogen trennen, ihn erwartet ein größeres Strafverfahren aufgrund der verschiedenen Delikte.