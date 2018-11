Mit "Quick Buy" aus Höchstadt bayernweit zur Spitze

Fünf Gymnasiastinnen aus Höchstadt kamen beim Deutschen Gründerpreis für Schüler mit einer Appweit nach vorne - vor 36 Minuten

HÖCHSTADT - Beim Deutschen Gründerpreis für Schüler haben Schülerinnen des Gymnasiums Höchstadt mit ihrem P-Seminar den 1. Platz in Bayern belegt. Deutschlandweit kamen sie auf Rang 16.

Die fünf „Unternehmerinnen“ , hier zusammen mit Lehrerin Sonja Lauger (hinten links), freuten sich über ein großzügiges Preisgeld der Sparkasse. © Foto: Sparkasse



Die fünf „Unternehmerinnen“ , hier zusammen mit Lehrerin Sonja Lauger (hinten links), freuten sich über ein großzügiges Preisgeld der Sparkasse. Foto: Foto: Sparkasse



Die fünf Schülerinnen der 12. Klasse haben in den letzten vier Monaten das Unternehmen QuickBuy "gegründet" – und einen neunstufigen Businessplan ausgearbeitet. Dieser umfasste nicht nur die Unternehmens- und Marketingstrategie, rechtliche Fragen wie Patente und Unternehmens-Rechtsformen, sondern auch eine ausführliche Finanzplanung mit Break-Even-Analyse, Controlling und das Beantragen von möglichen Fördermitteln oder die Suche nach externen Geldgebern.

Im Team wurden auch Mitarbeitergespräche geführt und die anfallenden Aufgaben, je nach Begabung, auf die einzelnen Teammitglieder übertragen. In ihre Homepage und die App steckten die Jung-Unternehmerinnen am meisten Herzblut.

Damit überzeugten sie nicht nur ihre Lehrerin, sondern auch die Jury des Gründerpreises für Schüler. Dieses große Existenzgründer-Planspiel ist eine Initiative von stern, den Sparkassen, ZDF und Porsche.

"QuickBuy" nennen die Schülerinnen ihre Einkaufs-App. In dieser kann der Kunde nicht nur seinen Einkaufszettel angelegen, sondern sie führt einen im Laden auch noch auf dem effektivsten Weg zu den entsprechenden Produkten und zeigt einem aktuelle Angebote und Rezepte dazu an, alles maßgeschneidert auf die persönlichen Präferenzen. Denn vorher kann man – auf Wunsch – in der App seine Essensvorlieben, Allergien oder Unverträglichkeiten hinterlegen. Zum Schluss wird mit der App am Ausgang bequem bezahlt.

Unterstützt wurden die Jungunternehmerinnen nicht nur von ihrer Sparkasse und ihrer Lehrerin Sonja Lauger, sondern auch von ihrem Unternehmenspaten, Manfred Degen von der Degen-Food GmbH. Als Inhaber von einigen Edeka-Märkten wusste er, worauf es ankommt und konnte den Schülerinnen noch wertvolle Tipps geben.

Durch ihr Engagement fördert die Stadt- und Kreissparkasse die Unternehmer/innen von morgen und die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen. "Wir sind froh, dass wir diesen Teams einen erfolgreichen Einblick in die Unternehmensgründung ermöglichen konnten und ihnen den Spaß am Unternehmertum nähergebracht haben", so Vorstandsvorsitzender Johannes von Hebel.

nn