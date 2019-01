Mit teurer Uhr geflüchtet

Röttenbacher hatte im Internet inseriert — Interessent war Dieb - vor 48 Minuten

RÖTTENBACH - Eigentlich wollte er eine teure Uhr verkaufen, stattdessen ist ein Röttenbacher in seinem Wohnhaus in der Ringstraße bestohlen worden.

© nn



Foto: nn



Der geschädigte Röttenbacher hatte auf einer Internetplattform eine wertvolle Uhr inseriert. Von einem vermeintlichen Interessenten wurde er um einen Besichtigungstermin gebeten. Dieser fand am 9. Januar auch statt, der Interessent verabschiedete sich jedoch unverrichteter Dinge — angeblich, um eine ähnliche Uhr bei einem anderen Anbieter anzusehen.

Am Folgetag gegen 17.30 Uhr kam der vermeintliche Interessent erneut zu dem Röttenbacher in die Ringstraße. Er ließ sich die Uhr nochmals zeigen, schnappte sich die Uhr plötzlich und flüchtete in Richtung Friedhof. Der Geschädigte verständigte die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch negativ.

Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise unter Telefon (0 91 93) 63 94-0. Der Dieb ist 25 bis 28 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, zirka 75 Kilo schwer, schlank, unrasiert. Er sprach hochdeutsch, war mit einem knielangen, schwarzen Mantel sowie einer roten Baseballkappe mit blauem Logo bekleidet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn