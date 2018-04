Musical in Höchstadt: Junge "Löwen" üben das Brüllen

Gemeinschaftsprojekt von Gymnasium und Ritter-von-Spix-Schule — Über 160 Schüler beteiligt - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Unter dem verheißungsvollen Namen "Hakuna Matata" findet ein gemeinsames Musikprojekt von Gymnasium und Ritter-von-Spix-Schule statt. Die rund zweistündige Aufführung am 9. Mai um 19 Uhr in der gemeinsamen Turnhalle lehnt sich musikalisch an das Erfolgsmusical "König der Löwen" an. "Es ist aber nur ein Konzert", dämpft Spix-Schulleiter Michael Ulbrich, einer von vier beteiligten Musiklehrern, allzu große Erwartungen.

Vier Höchstadter Musiklehrer stemmen mit ihren Schülern die beiden Aufführungen von „Hakuna Matata" im Mai: Im Bild (von rechts) der Spix-Rektor Michael Ulbrich, Florian Kager, Carolina Bohra und Georg Schlee. © Foto: Ralf Rödel



In intensiven Proben bereiten sich immerhin 155 Schüler — Vokalisten und Mitglieder diverser Instrumentalensembles — auf die außergewöhnliche Gratis-Aufführung vor. Geboten werden zwölf Stücke. Nicht alles davon als Chorgesang der jeweiligen Unterstufen- oder Hauptchöre an beiden benachbarten Schulen sowie des Vokalensembles der Oberstufe. Die Besucher dürfen sich auch auf einzelne gesangssolistische Einlagen der jungen Interpreten freuen.

"Die Vorbereitungen bei uns laufen schon seit zwei Jahren", berichtet Michael Ulbrich von den Spix-Proben. Schließlich sollen die Kinder alle englischen und afrikanischen Texte auswendig vortragen. Um ungestört proben zu können, nahmen die Spix-Schulkinder gerne auch Samstagsproben in Kauf.

Auch am Gymnasium fanden die eigentlichen Proben nicht im regulären Musikunterricht sondern am Nachmittag statt, schilderten die Musiklehrer Georg Schlee und Florian Kager. Das gymnasiale Lehrer-Duo Schlee/Kager hat auch die Noten für den Konzertabend auf die örtlichen Schulensembles angepasst. Michael Ulbrich ist überzeugt: "Das wird wirklich eine schöne Geschichte." Schon bei den Proben hat er ein "Zusammenschmelzen" von musizierenden Gymnasiasten und Spix-Schülern für das Event beobachtet. "Die Musik ist einfach fetzig."

Für den instrumentalen Rückhalt sorgen die Jazz-Combo, zwei Schlagzeuger und die Streicher des Schulorchesters vom Gymnasium.

Eine Sonderrolle bei den Vorarbeiten nahm ein Zeichentalent aus der 12. Abschlussklasse des Gymnasiums ein: Paule Radig stellte — ausgerechnet in den Ferien — die Vorlage für das Werbeplakat des Konzerts fertig.

So ganz auf wirkungsvolle Optik muss bei dem "König der Löwen"-Spektal nicht verzichtet werden. Die Achtklässlerin Jana Teichmann hat die Vorlagen der Löwen-Gesichtsmasken gezeichnet. Diese wurden danach von Kunstlehrerin Sonja Größler und deren Schülern stilecht koloriert. Spix-Musiklehrerin Carolina Bohra hat eine Chor-Choreographie erarbeitet, die von ihren Schützlingen einstudiert wird.

Wegen der Konzertfülle am Gymnasium wird dort erst seit Januar für das Konzert geprobt. Da es sich durchwegs um mehrstimmige Sätze handelt, wurde aber aufs Auswendiglernen verzichtet. Notenblätter bleiben Pflicht.

Die beiden Technikgruppen unter Leitung von Benedikt Döring und Udo Trunk sorgen für einen reibungslosen Konzertablauf am Vorabend des Himmelfahrtstages. SMV und Schüler verkaufen kleine Snacks.

Damit sich der Aufwand so richtig lohnt, gibt es noch eine zweite Aufführung für die Grundschüler, und zwar am 11. Mai.