Auch in diesem Jahr beteiligten sich wieder viele Vereine an den Ständen beim 18. Adelsdorfer Dorffest. Neben einem Kinderflohmarkt und der traditionellen Kunstausstellung leistete das BRK außerdem Integrationsarbeit: Zusammen mit dem 17-jährigen Massoud aus Afghanistan vermittelte das BRK Wissen und Bürgermeister Karsten Fischkal äugte dabei über die Schultern. Am Samstag sorgte zudem "Mac-Seven" zum Auftakt für musikalische Unterhaltung. © Niko Spörlein