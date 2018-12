Musikalische Schätze an Heiligabend

Vier Gottesdienste mit erlesener Kirchenmusik in der evangelischen Gemeinde - vor 2 Stunden

HÖCHSTADT - Wie "alle Jahre wieder" haben die evangelischen Christen die Geburt Christi in vier unterschiedlichen Gottesdiensten gefeiert: Am Nachmittag in der Christuskirche mit einem Familiengottesdienst mit Krippenspiel, mit der traditionellen Waldweihnacht in Höchstadt Süd, einem Festgottesdienst am Abend (Christvesper) und mit einer Christmette in der Nacht.

Bei der Vesper an Heiligabend wurde ein Oratorium in der Christuskirche aufgeführt. © Foto: Schäfer



Bei der Vesper an Heiligabend wurde ein Oratorium in der Christuskirche aufgeführt. Foto: Foto: Schäfer



Bei der traditionellen Waldweihnacht in Höchstadt Süd spielte der Posaunenchor © Norbert Bechstein



Bei der traditionellen Waldweihnacht in Höchstadt Süd spielte der Posaunenchor Foto: Norbert Bechstein



Bei den vier Gottesdiensten bot die Kirchengemeinde alle ihre musikalischen Schätze dar: der abendliche Festgottesdienst wurde von einem Projektchor unter der Leitung von Klaus-Dieter Stolper bereichert, bei der Waldweihnacht spielte der Posaunenchor und bei der Christvesper trat der Kirchenchor, dirigiert von Irina Konjaev, auf.

Besuchern der Heiligabend-Vesper in der Christuskirche wurde ein neugestaltetes kleines Weihnachtsoratorium für Soli, Chor und Instrumente dargeboten. Das etwa 25-minütige Werk wurde von dem schlesischen Kantor Max Drischner für die letzte Kriegsweihnacht 1944 komponiert. Für den heutigen Gottesdienstgebrauch hatte Klaus-Dieter Stolper diese Musik durch vorsichtige Eingriffe aktualisiert, Choräle ausgetauscht und neue Sätze geschrieben. Die Weihnachtsgeschichte selber wurde vorgetragen von den Solisten Thomas Förtsch (Tenor) und Carsten Constien (Bariton) und der Familie Fröhlich: Hannele (Kindersopran), Henrike (Flöte), Jesko (Violine) und Ronald Fröhlich (Violoncello). Gabriel Konjaev und Stolper wechselten sich bei der Orgelbegleitung ab. Die Gesamtleitung hatte K.-D. Stolper.

Alle Gottesdienste waren außerordentlich gut besucht. Beim Familiengottesdienst reichte selbst die Zusatzbestuhlung im Gemeinderaum nicht aus. Auch das regnerische Wetter hatte die weihnachtliche Stimmung bei der Waldweihnacht nicht beeinträchtigt. Mit den Klängen vom Posaunenchor im Ohr und den leuchtenden Kerzen entlang des Weges zur Gottesdienststelle auf der Waldlichtung mit Altar und Kerzenstern kamen ganze Heerscharen von Gläubigen.

nn