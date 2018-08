Gekonnt eröffnete Bürgermeister Brehm mit dem Anstich des Fasses das diesjährige Altstadtfest in Höchstadt. Nach dem Festumzug und dem Eröffnungsschießen sorgte schließlich die Band Trouble X dafür, dass vor der Bühne niemandem langweilig wurde.

Am zweiten Augustwochenende war es wieder soweit: Das Schlosshof-Festival in Höchstadt zog zahlreiche Besucher in seinen Bann und schickte alle anwesenden Knappen und Burgfräulein auf einer musikalische Zeitreise zurück ins Mittelalter.