Nach Ammoniak-Alarm: Eishockey-Spiel steht auf der Kippe

HÖCHSTADT - Der Gas-Alarm im Höchstadter Eisstadion beschäftigt die Stadt auch am Tag danach: Noch wurde die Eisfläche nicht wieder freigegeben, hinter dem Eishockey-spiel der Alligators steht deshalb ein dickes Fragezeichen.

Wegen eines Ammoniak-Alarms im Eisstadion musste am Montag ein Großaufgebot der Feuerwehr nach Höchstadt ausrücken. © Roland Huber



Nach dem Gasalarm am Höchstadter Eisstadion, der für einen Großeinsatz mit 70 Einsatzkräften sorgte, bleibt unklar, wann die Eisfläche wieder genutzt werden kann. Am kommenden Freitag ist eigentlich ein Eishockey-Heimspiel der Höchstadt Alligators gegen Peiting geplant. "Wir können noch keine genaueren Auskünfte geben", sagt Hans-Peter Philipp, Leiter des Sportzentrums. Die Herstellerfirma habe am Montag noch bis in die Nacht hinein die Kältemaschine zerlegt. Auch gestern waren die Techniker noch am Werk. Morgen soll es Klarheit darüber geben, ob das Eishockey-Spiel stattfinden kann.

