Nach herausgegebener Klassenarbeit: Schüler prügeln sich

Sogar Gegenstände flogen an der Berufsschule in Höchstadt - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Mindestens drei Schüler einer Berufsintegrationsklasse in Höchstadt waren am Donnerstag in eine Schlägerei verwickelt und müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Kurz zuvor wurde eine Klassenarbeit herausgegeben.

Der Streit entfachte zwischen zwei 17- und 23-jährigen Schülern, kurz nachdem eine Klassenarbeit herausgegeben wurde. Dabei erlitt der ältere Unruhestifter eine Platzwunde am Kopf und wurde vom Rettungsdienst ambulant versorgt, schreibt die Polizei.

Doch damit war noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Daraufhin schlägerten sich die beiden erneut, wobei sich auch ein 21 Jahre alter Mitschüler einmischte. Die Schüler ließen Gegenstände fliegen und verwendeten Dekogegenstände als Schlagwerkzeug.

Die drei Beteiligten müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Polizei steht im engen Kontakt mit der Schulleitung, damit weitere Delikte verhindert werden können.

mw