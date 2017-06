Nach Streit Frau am Autohof zurückgelassen

GREMSDORF - Was genau der Auslöser war, ist nicht bekannt: Fakt ist aber, dass ein Mann am Sonntagabend nach einem Streit seine junge Freundin an der Tankstelle im Gewerbepark Gremsdorf einfach zurückließ und allein weiterfuhr.

Die 20-Jährige wollte mit ihrem Freund von Frankfurt nach Ungarn fahren. Nach einem Streit ließ der Mann sie jedoch am Autohof sitzen und brauste mit seinem Auto davon. Die junge Ungarin fragte daraufhin verzweifelt nach der Polizei.

Da die Frau jedoch ausreichend Bargeld bei sich hatte, konnte sie sich mit dem Taxi zum Busbahnhof nach Nürnberg fahren lassen und dort eine Weiterfahrt mit dem Bus nach Budapest buchen. Ob sie dort wieder ihren Freund trifft, ist nicht bekannt.

