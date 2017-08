"Singing in the rain" war am Freitag zwar musikalisch nicht das gebotene Lied der Stunde, textlich aber schon. Die Regenumhänge für zwei Euro das Stück gingen beim Auftakt zum "Schlosshof-Festival" in Höchstadt weg wie nasse Semmel. Es dauerte etwas, bis sich der Hof gefüllt hatte, aber dann war die Stimmung gut. Den Auftakt zum Rockabend machten "Ihr Motive". Am heutigen Samstag geht es weiter um 13 Uhr mit den Bands "Draco Faucium", "Knasterbart" und "Vroudenspil". Rund um das Schloss ist auch ein Mittelaltermarkt aufgebaut.