Neue Location, bewährter Sound: Der Rockfasching

Engelchen tanzen mit dunklen Lordschaften, Mafiosi prosten sich mit Hippies zu und Superhelden schunkeln mit Waldwesen: Viel war los beim Rockfasching der Musikinitiative Herzogenaurach, der zum ersten Mal in seiner 22-jährigen Geschichte in der Halle des Vereins nahe der Herzo Base stattgefunden hat.

Waldfee tanzt mit Batman zu den Sounds von Faded Glory und „Die Schmitz“, beide Teil der Musikinitiative Herzogenaurach. Erstere spielen Klassiker der Rockgeschichte, die anderen mischen Schlager mit schroffen Gitarren. Foto: Roland Huber



In seiner 22. Auflage war der Kultfasching schon Tage im Vorfeld ausverkauft. Zum ersten Mal haben die Macher des Rockfaschings, die Musikinitiative Herzogenaurach, die Sause in die Music Base – die vereinseigene Halle in der Nähe der Herzo Base mit der Adresse Auf die Nutzung – verlagert und dort die Stromgitarren tönen und die Puppen tanzen lassen.

Die Initiative versprach im Vorfeld für ihre 200 Besucher: Die neue Location ist mit viel Aufwand gestaltet und geschmückt worden, es gab eine „Winterbar“ im Außenbereich. Diesmal war die Musikinitiative auch erstmals selbstständig für die Speisen zuständig.

Die Musik für die Ton-Melodie-Freunde, die sich in unterschiedlichste Schale geworfen haben, kam in diesem Jahr von der Band Faded Glory und Special Guest war in dieser Faschingssession die Herzogenauracher Kultband „Die Schmitz“, die deutsche Schlager in knackigen Gitarren-Sound kleiden. Faded Glory, eine Band in klassischer Rock-Besetzung, ist vielen Zuhörern von der Sommerkirchweih ein Begriff. In dieser Formation können Musiker ihre Erfahrung aus zahlreichen Bandprojekten zusammenbringen. Die besten Songs aus 40 Jahren Rockgeschichte haben die Rocker auf der Bühne präsentiert.

Zur abwechslungsreicheren Gestaltung des Abends haben sie bekannte Musiker der regionalen Szene als Gäste eingeladen. Gäste mit „Rockröhre und Soulstimme“ sorgen für mehr Abwechslung im Programm – so war es in der Ankündigung zum Rockfasching heuer zu lesen.

Querschnitt der Popkultur

Am Samstagabend klatschten also Hippies im Takt zu Sounds der 60er und 70er in die Hände, HipHopper nickten lässig mit dem Kopf zu Sounds der späten 80er oder frühen 90ern – und alle anderen fanden sich im Reigen großer Rockklassiker und musikalischer Dauerbrenner ein, tanzten oder hörten fußwippend und andächtig zu den Sounds der Bands.

Bis in die Morgenstunden sind die Narren aus Stadt und Umland geblieben und haben die fünfte Jahreszeit ausgelassen gefeiert – quer durch alle Generationen. Viele Autos, sagt Bernhard Wilfer von der Musikinitiative am Tag nach der Sause, seien auf dem Parkplatz stehen gelassen worden. Doch freut er sich, „dass so viele Leute den Weg aus der Stadt heraus in die neue Location draußen im Grünen gefunden haben“.

Der Klang der Stromgitarren macht den Rockfasching aus.



