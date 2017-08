Neues Einsatzfahrzeug mit flexiblen Containern

Versorgungs-Lkw wird mit dem neuen Gerätehaus der Feuerwehr Hemhofen-Zeckern eingeweiht - vor 1 Stunde

HEMHOFEN - Die Feuerwehr Hemhofen-Zeckern bekommt einen neuen Versorgungs-Lkw. Er wird am 17. September bei der Einweihungsfeier des Gerätehauses seiner Bestimmung übergeben.

Bürgermeister-Probesitzen: Ludwig Nagel testet den neuen Feuerwehr-Versorgungs-Lkw. Foto: Niko Spörlein



Es ist das mächtigste Einsatzfahrzeug im neuen gemeinsamen Feuerwehrzentrum der zusammengelegten Feuerwehren aus Hemhofen und Zeckern, das im Gerätehaus am Ortsrand von Zeckern steht. Als Ersatz für ein ausgedientes Einsatzfahrzeug bekam der neue Feuerwehrverbund diesen Versorgungs-Lkw, der der Gemeinde abzüglich der Subventionen 180.000 Euro gekostet hat.

Der neue und multipel einsetzbare Mercedes-Benz kann mit Containern bestückt werden, die die Feuerwehr gezielt ausstatten wird und die bei diversen Einsatzlagen hergenommen werden. Am 17. September wird das Fahrzeug seiner Bestimmung übergeben. Der Feuerwehr Hemhofen-Zeckern stehen dann sechs Notfallfahrzeuge zur Verfügung, so Bürgermeister Ludwig Nagel, der probeweise am Steuer Platz nahm.

nr