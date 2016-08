Neues Konzept bringt die alte Reithalle auf Trab

HÖCHSTADT - Seit 1. August stehen wieder Pferde in den Boxen und auf den Weiden am Kieferndorfer Weg. Sylvia Gros hat die Anlage des in Insolvenz gegangenen Reit- und Fahrvereins von der Stadt gepachtet und sich hier mit ihrem Reitschulbetrieb niedergelassen.

Mit sieben Pferden und Ponys — Sini ist eines davon — baut Sylvia Gros in Höchstadt einen Reitschulbetrieb auf. Seit 1. August hat sie die Reithalle am Kieferndorfer Weg (im Hintergrund) gepachtet. © Foto: Silvia Schulte



Viel Arbeit hat die ausgebildete Reitlehrerin mit der Trainer A-Lizenz in Reithalle, Stallungen und Außenanlagen investiert. Der Hof ist frisch geschottert, die Mistlege aufgeräumt, der offene Reitplatz mit neuem Reitsand belegt, ebenso hat sie den Boden in der Halle komplett erneuert, die Boxen vergrößert und weite Koppeln gebaut, um die Tiere artgerecht zu halten. Vor allem aber steckt jede Menge Herzblut in dem Vorhaben, mit dem sich Sylvia Gros nach vielen Jahren Berufserfahrung einen Traum verwirklicht hat.

In ihrem Reitstall am Aischpark will sie Menschen aller Altersgruppen die „Faszination Pferd“ nahebringen, die sie selbst von Kind an motiviert hat. Ein eigenes Reittier ist dafür nicht nötig. Sieben hervorragende Pferde und Ponys grasen auf der Weide gegenüber der Reithalle und stehen für die Schüler bereit.

Schon in ihrer früheren Wirkungsstätte in Bammersdorf war Qualität ihre Devise. Auf ehemaligen Sportpferden mit erstklassiger Ausbildung konnten die Reiteleven dort Erfahrungen sammeln. Das brachte Sylvia Gros einen guten Namen und einen festen Stamm treuer Reitschüler ein, von denen viele ihre Fortbildung nun in Höchstadt fortsetzen.

Intensiv betreut

Anfängern widmet sich Gros besonders intensiv. Im Einzelunterricht an der Longierleine wird Basiswissen vermittelt. Wie hält man die Zügel, wie balanciert man sich richtig aus auf dem wackeligen Pferderücken? „Manche Neulinge müssen erst einmal die Scheu überwinden, so hoch oben auf einem Pferd zu sitzen“, weiß die Reitlehrerin aus langjähriger Praxis.

Die Jüngsten können in einer Erlebnisgruppe mit maximal sechs Teilnehmern ersten Kontakt mit den Vierbeinern aufnehmen. „Zunächst einmal sollen die Kinder die Scheu vor den Tieren verlieren und Selbstbewusstsein im Umgang mit ihnen entwickeln“, erläutert Gros ihr sportpädagogisch aufgebautes Konzept.

Wer sicher im Sattel sitzt und mit den Gangarten des Pferdes zurecht kommt, kann in der Gruppe weitermachen. Mit Fortgeschrittenen geht es dabei auch ins Gelände. „Pferde sind von Natur aus Fluchttiere. Sie lieben die Weite und fühlen sich draußen am wohlsten“, sagt Sylvia Gros. Doch sie weiß auch, dass sie mit ihren derzeit sieben Ausbildungspferden in Höchstadt nicht sofort neue Schüler zu Ausritten mitnehmen kann. „Reiter und Pferd müssen sich erst miteinander vertraut machen.“

Am Kieferndorfer Weg entlang wie früher wird dabei nicht mehr geritten, denn es gab ehemals häufig Ärger mit den benachbarten Sportstätten wegen der Hinterlassenschaften der Tiere, wie Sylvia Gros erfahren hat.

Sie legt jedoch großen Wert darauf, dass ihre Pferde gern gesehen werden. „Pferdeäpfel werden sofort weggeräumt“, verspricht die Neu-Höchstadterin, die in der Einliegerwohnung der Reitanlage Quartier bezogen hat, um stets in der Nähe ihrer Tiere zu sein.

Fingerspitzengefühl benötigt die Reitlehrerin im Umgang mit ihren Reitpferden, vor allem aber für die Arbeit mit den Schülern, die mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen und Erfahrungen in ihren Unterricht kommen. Auch wenn sie kein therapeutisches Reiten anbiete, habe ihr Unterricht nicht selten einen therapeutischen Nebeneffekt, weiß Gros. „Es ist schön zu sehen, wie Ängste oder Defizite durch den Kontakt mit den Pferden mit der Zeit verschwinden“, sagt sie mit leuchtenden Augen.

Nach und nach ausbauen

Als gelernte Steuerfachfrau kann Sylvia Gros ihr Vorhaben aber auch aus der Warte einer Managerin sehen. Da sie den Unterricht bis auf seltene Ausnahmen selbst hält, wolle sie ihr Angebot erst nach und nach ausbauen, sagt sie. Dann werde sie auch ein Konzept entwickeln, um in Zusammenarbeit mit „Karpfenland Aischgrund“ den Tourismus einzubinden.

Obwohl die Homepage www.ReitstallAmAischpark.de erst im September im Netz erreichbar sein wird, hat sich das Angebot für Reitunterricht in Höchstadt schnell herumgesprochen. „Im Ferienreitkurs in der vergangenen Woche waren schon vier neue Kinder dabei“, erzählt sie. Sie seien begeistert gewesen, ebenso wie die Eltern, die vor allem das Unterrichts- und Sicherheitskonzept gelobt hätten.

Neben festen Unterrichtszeiten bietet Sylvia Gros auch individuelle Termine an. „Interessenten können immer gerne an der Reitanlage am Kieferndorfer Weg vorbeischauen“, empfiehlt sie, „bitte mit vorheriger telefonischer Anmeldung unter (01 73) 5 91 19 01“.

