Nicht nur wegen der Glückskekse beliebt

Stürmer Daniel Tratz verlängert beim HEC und soll in der kommenden Saison eine tragendere Rolle spielen - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Die Höchstadt Alligators arbeiten am Kader für die kommende Saison. Mit Daniel Tratz hat jetzt ein echtes HEC-Urgestein verlängert. In der vergangenen Saison war er trotz vieler Einsätze eher Ergänzungsspieler – doch das soll sich ändern.

Mehr Eiszeit in der Bayernliga soll Stürmer Daniel Tratz (vorne) bekommen. Er geht schon bald in sein neuntes Jahr beim HEC. © Archivfoto: Thomas Hahn



Mehr Eiszeit in der Bayernliga soll Stürmer Daniel Tratz (vorne) bekommen. Er geht schon bald in sein neuntes Jahr beim HEC. Foto: Archivfoto: Thomas Hahn



In der kommenden Saison wird Daniel Tratz ein neues Trikot tragen. Nein, der Angreifer wird nicht wechseln. Der weiß-grüne Überzieher des HEC bekommt für die Bayernliga in diesen Tagen nur ein neues Design verpasst. Und Tratz wird es weiter anziehen, seinen Vertrag bei den Alligators hat er gerade verlängert.

In seinem bald neunten Jahr in Höchstadt ist der gebürtige Nürnberger Tratz schon fast ein Urgestein im Aischgrund. Dabei hat er seine Jugend beim EHC Nürnberg und bei den Kölner Haien verbracht. Doch der HEC sei ihm inzwischen ans Herz gewachsen, sagt der Angreifer.

In der vergangenen Oberliga-Vorrunde machte der 1,76 Meter große Stürmer meist in der dritten Sturmreihe alle 32 Spiele. Tratz ist bekannt für seine Schnelligkeit, seinen Kampfgeist und Mannschaftsdienlichkeit. In der Vorrunde gelang ihm jedoch nur eine Vorlage und ein Tor. Allerdings eines, das ihm in Erinnerung geblieben ist – beim 3:5 gegen den EV Regensburg. "Vor dem Spiel war ich bei einem Kundentermin in Hamburg und dann hatte der Rückflug auch noch ein bisschen Verspätung. Ich bin um 19.40 Uhr in der Kabine angekommen, wo bereits die ersten Spieler vom Warmmachen vom Eis zurück waren", beschreibt er. Trotz diesem stressigen Beginn stand er auf dem Eis und schoss schon nach zwei Minuten sein erstes Saisontor.

Stressfrei ist es nicht Beruf und Eishockey zu verbinden. "Die Arbeit muss natürlich gemacht werden, der Job geht vor", erzählt Tratz, aber er habe mit seinem Arbeitgeber Glück.

Lob vom Trainer

Von Trainer Daniel Jun bekommt Tratz zur Vertragsverlängerung ein Lob verpasst: "Daniel hat in den letzten zwei Jahren einen Sprung nach vorne gemacht, er wird diese Saison viel mehr Eiszeit bekommen." Auch in der Kabine sei der Angreifer wichtig für die Stimmung, was die Teamkollegen grinsend bestätigen. Der Stürmer ist nicht nur wegen seiner Witze beliebt, sondern auch wegen der Glückskekse, die er gerne dabei hat. Auch Tratz betont die Rolle, die das Team für ihn spielt: "Es ist was Tolles zusammengewachsen in den letzten Jahren und jetzt wollen wir alle auch endlich mal das letzte Spiel der Saison gewinnen."

ch/alep