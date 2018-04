Niederndorf: Feuer und Flamme

NIEDERNDORF - Es qualmt ganz schön, als der Schmied seine Esse anschürt. Wenig später zieht er ein langes, flaches Eisenstück aus dem Feuer, die Spitze glüht gefährlich rot. Mit schnellen, sicheren Bewegungen formt der Schmied ein Gebilde. Es tönt laut, als er mit dem Hammer auf den Amboss schlägt. Die Zweitklässler der Cunz-Reyther-Grundschule Niederndorf verfolgen das Ganze staunend. Sie sind zu Besuch in der Kunstschmiede von Bernhard Belzer.

Feuer ist das Wichtigste für einen Dorfschmied. Die Zweitklässler der Grundschule Niederndorf beobachten staunend die Flammen in der Esse von Bernhard Belzer. Gleich wird er ein Stück Eisen mit dem Hammer auf dem Amboss bearbeiten.



"Das Feuer ist das Wichtigste beim Schmied", erklärt Bernhard Belzer. Der 67-Jährige ist zwar schon in Rente, führt die Grundschüler aber gerne durch seine Schmiede – kostenfrei, versteht sich. "Ich will den Niederndorfer Kindern etwas Gutes tun", sagt er. Tatsächlich hat wohl kaum eines der Kinder schon einmal eine Schmiede von innen gesehen, geschweige denn, wie dort früher gearbeitet wurde. Heute dürfen zwölf Jungs der bilingualen Klasse 2b zuschauen. In der vergangenen Woche war die 2a dran.

Die Idee dazu stammt vom Förderkreis der Grundschule mit der Vorsitzenden Joli Hoffmann-Herbszt. An diesem Nachmittag begleitet neben den Lehrkräften auch die zweite Förderkreis-Vorsitzende Tanja Pfeffer die Gruppe. "Wir möchten den Kindern die Arbeit eines Dorfschmieds nahebringen", sagt Pfeffer.

Bernhard Belzer zeigt und erklärt die verschiedenen Werkzeuge wie den Handhammer oder den Vorschlaghammer, Zangen und Feilen, die Bohrmaschine und den Schraubstock. "Ohhh", staunen die Kinder, als Belzer ein Eisenstück an die Schleifmaschine hält und die Funken sprühen. 1200 Grad heiß ist so ein glühendes Eisen.

Als Kunstschmied fertigt Bernhard Belzer auch Kunstwerke aus alten Gegenständen wie zum Beispiel aus Ofenrohren. Zudem zeigt er den Kindern verschiedene Werkzeuge eines Schmieds. © Fotos: Ralf Rödel



Im Hof stehen weitere alte Gerätschaften, die Bernhard Belzer teilweise zu Kunstwerken umgearbeitet hat, etwa alte Ofenrohre oder Ketten. Aber auch unveränderte Dinge sind zu sehen, wie zum Beispiel ein hölzernes Wagenrad, bei dem ein "Reif aufgezogen" wurde, also ein Eisenbeschlag rund um das Rad. Dies sei "schweißtreibende Präzisionsarbeit" gewesen, so Belzer.

Und weiter: "Der Dorfschmied war früher einer der wichtigsten Männer im Dorf." Schließlich habe er unter anderem die Pferde beschlagen. Was man für diese "Maniküre beim Pferd" brauchte, auch das hat Belzer in seinem Fundus. Und zahlreiche verschiedene Hufeisen, denn "auch Pferde haben unterschiedliche Schuhgrößen". Nach einer Stunde haben die Grundschüler viel gesehen und gelernt — Unterricht auf die etwas andere Art.

