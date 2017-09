Noch Restarbeiten an neuer Sporthalle

Schlüssel bereits übergeben – Schulbetrieb läuft an – Vereine müssen noch etwas warten - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Die Schüler und Lehrkräfte der Mittelschule und des Gymnasiums freuen sich schon: Bald dürfen sie die neu gebaute Doppelsporthalle nutzen, zurzeit werden noch ein paar Restarbeiten erledigt.

Die neue Doppelsprthalle zwischen dem Gymnasium und der Ritter-von-Spix-Mittelschule ist fertiggestellt. Jetzt müssen nur noch die Außenanlagen hergerichtet werden. © Horst Linke



Die neue Sporthalle, die für rund 4,8 Millionen Euro zwischen der Mittelschule und dem Gymnasium an der Bergstraße gebaut worden ist, ist so gut wie fertig. Die beiden Schulen haben die Schlüssel für die neue Sportstätte, die sie künftig gemeinsam nutzen, bereits erhalten. "Es fehlen nur noch ein paar kleine Restarbeiten", sagt Bürgermeister Gerald Brehm. Aus diesem Grunde sei die offizielle Abnahme noch nicht erfolgt. Der Schulbetrieb laufe jetzt an, die Vereine, die die neue Sporthalle ebenfalls nutzen werden, müssten sich aber noch etwas gedulden, bis die Restarbeiten erledigt sein, so Brehm.

Die alte Turnhalle ist ebenfalls schon abgerissen worden. Jetzt müssten dann nur noch die Außenanlagen hergerichtet werden. Anschließend will die Stadt Höchstadt die Straßen südlich der Schulen sanieren. "Vorher hat das mit dem Baustellenverkehr ja keinen Sinn gemacht", erläutert der Bürgermeister. Die betroffenen Anlieger sollen aber zuvor bei einer Bürgerversammlung über das Projekt informiert werden.

Ein Anlieger der Bergstraße hatte sich allerdings beschwert, dass bei den Bauarbeiten an der Schule und der Turnhalle seine Mauer beschädigt worden wäre. Nun wollte er, dass sich die Stadt an den Raparaturkosten beteiligt. Die Mitglieder des Bauausschusses schauten sich die Mauer am Dienstag vor Ort an. Weil die Mauer, Baujahr 1960, schon sehr alt ist, habe das Gremium laut Brehm eine Kostenbeteiligung abgelehnt.

mcd