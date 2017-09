Oberreichenbach: Brühtrog-Slalom zur Kerwa

OBERREICHENBACH - Bierathlon und Slalom mit dem Brühtrog: Die Ortsburschenspiele zur Eröffnung der Oberreichenbacher Kirchweih sorgten wieder für Spaß.

Beim Brühtrog-Slalom ging es durch Oberreichenbach. Foto: Meister



Teilnehmer waren neben den Gastgebern aus Oberreichenbach die Ortsburschen und -madli aus Neundorf und Wilhelmsdorf. Im ersten Spiel, es hieß Bierathlon, mussten die Kandidaten einen Parcours überwinden. Damit das nicht zu einfach war, geschah es mit zwei Brettern an den Füßen, auf denen die drei standen. Dabei wurden die verschiedensten Varianten ausprobiert. Die beste Technik hatten die Ortsburschen aus Oberreichenbach, die diesen Wettbewerb für sich entschieden.

Beim zweiten Wettbewerb mussten die Teilnehmer den Dorfplatz in beiden Richtungen überlaufen. Bevor es auf den Rückweg ging, hieß es sich zehn Mal um die eigene Achse drehen. Jeder, der das schon einmal ausprobiert hat, weiß was das Gleichgewichtsorgan mit einem macht. Es hat den Anschein, als ob der Läufer betrunken ist. Auch in dieser Disziplin hatten die Gastgeber ihr Gleichgewichtsorgan am Besten im Griff und liefen die beste Zeit.

Reifenweitwurf stand als Nächstes auf dem Programm. Auch hier war die Technik des Werfers ausschlaggebend für eine gute Weite. Mit knapp zehn Metern war der Werfer der Oberreichenbacher Ortsburschen der Beste, was für den Sieg auch in dieser Disziplin genügte.

Groß war die Gaudi vor allem bei der letzten Disziplin. Vier Ortsburschen mussten ein Ortsmadla über eine Slalomstrecke tragen. Das klingt einfach, war es aber nicht. Das Ortsmadla saß in einem Brühtrog, was das ganze etwas schwieriger gestaltete. Hier legten die Ortsburschen aus Neundorf eine Zeit vor, die nicht mehr zu schlagen war.

Den Gesamtsieg mit drei Einzelsiegen sicherten sich die Ortsburschen aus Oberreichenbach vor Neundorf.

Wie es sich für die Ortsburschenspiele in Oberreichenbach gehört, musste während der einzelnen Disziplinen jede Menge Bier und Hochprozentiges vernichtet werden. Das machte sich im Laufe des Wettkampfes bei dem einen oder anderen Athleten bemerkbar.

Weitere Aktionen der Ortsburschen in Oberreichenbach waren das Baum aufstellen und am heutigen Montagabend das Betz austanzen. RK