One-Woman-Show in Freising

Saskia Probst wirft die TSH-Handballerinnen mit 15 Toren zum 25:22-Sieg - vor 5 Minuten

HERZOGENAURACH - Das war denkbar knapp: Mit ihrer in dieser Saison bislang wohl fahrigsten Leistung haben die Handballerinnen der TSH beim Tabellenvorletzten in der Bayernliga, der HSG Freising/Neufahrn, mühsam mit 25:22 (14:15) gewonnen und damit die Tabellenführung verteidigt.

Auf und davon: Mit Schnelligkeit und Präzision an der Freiwurflinie kam Saskia Probst auf 15 Tore bei der HSG Freising/Neufahrn. © Foto: Edgar Pfrogner



"Ich hatte die Woche über mehrfach darauf hingewiesen, dass uns ein harter Kampf erwartet und es nicht darum geht, spielerische Glanzpunkte zu setzen, sondern den Erfolg mit Tugenden wie bedingungslosem Einsatz anzustreben", so Trainer Hans-Jürgen Kästl. Wurde sein Team zu letzterem vom abstiegsgefährdeten Aufsteiger quasi gezwungen, wollten die Gäste zunächst den bis dahin erfolgreichen Stil aber nicht ablegen, bis widrige Umstände und der Gegner sie mit seiner Spielweise dann doch von diesem Erfolgsweg abbrachten.

Was blieb, war ein zähes Ringen um jeden Meter Boden auf dem spiegelglatten Parkett einer Ausweichhalle, mit dem beide Teams ihre liebe Not hatten. Selbst feuchte Handtücher neben der Wechselbank, auf dem die Akteurinnen durch das Befeuchten der Schuhsohlen verzweifelt etwas mehr Standfestigkeit erhofften, halfen kaum. Da zusätzlich auch Harzverbot herrschte, kam die TSH im Sinne des Wortes 60 Minuten lang gleich auf zwei Ebenen gehörig ins Rutschen.

"Natürlich müssen wir eigentlich unsere Qualitäten trotz dieser Widrigkeiten durchbringen und souveräner auftreten, leider haben wir aber über weite Teile der Begegnung einfach nicht die richtige Einstellung gefunden", so der Coach selbstkritisch.

Dass man die Punkte dennoch mitnehmen konnte, ist angesichts der Umstände dennoch positiv zu bewerten und wenn der große FC Bayern München sein wenig flüssiges Fußballspiel in Ingolstadt mit dem holprigen Rasen erklärt, kann man erahnen, wie sehr gerade spielerisch ausgerichtete Akteure von solchen Umständen beeinflusst werden. So mühten sich die Gäste eine Stunde in einer gerade von den Gastgeberinnen körperbetonten Partie die Begegnung in den Griff zu bekommen, was aber 40 Minuten lang nicht gelang. Der Tabellenvorletzte lag fast ständig mit einem oder auch zwei Toren in Front und führte zur Pause mit 15:14 Toren.

Als Kästl nun seine Abwehr auf eine 5:1-Formation umstellte, gewann der Gast langsam Oberwasser, auch wenn weiterhin um jeden Zentimeter Boden gefightet wurde. So stand es zehn Minuten vor dem Spielende unentschieden 19:19, auch weil die insgesamt objektiven Schiedsrichter mit einer unerklärlichen Nachlässigkeit bei der Ahndung von Schrittfehlern der HSG in die Karten spielten.

Immer wieder suchten die Oberbayerinnen direkte Zweikämpfe und konnten sie mit dem laut Kästl vierten oder gar fünften Schritt, ohne den Ball zu prellen, gewinnen, zumal die Gästespielerinnen ganz automatisch nach erfolgten drei Schritten ihre Abwehrbemühungen einstellten, um Strafwürfe oder Zeitstrafen zu vermeiden. Umgekehrt belegten die Schiedsrichter die Gastgeberinnen gleich mit zwei Roten Karten, sprachen der TSH neun Strafwürfe zu. Auch auf der anderen Seite wurden TSH-Abwehraktionen mit sechs Siebenmetern geahndet, die allesamt zu Treffern führten.

Die Chronologie der Begegnung lässt fast einen Zweikampf HSG Freising versus Saskia Probst vermuten, denn das junge Ausnahmetalent in den Reihen der TSH trug mit 15 Toren ganz entscheidend zum Sieg bei. Kästl lobte aber auch die Kreisläuferarbeit von Lena Mergner, die mit ihrer Routine ganz maßgeblich zu den neun Strafwürfen beitrug, von denen Probst sieben verwandelte.

Aus dem Rückraum der Gäste, wo man Laura Wedrich wie auch Steffi Mittasch vermisste, kam kaum Torgefahr. So waren als Angriffsmittel neben dem Spiel über den Kreis primär die schnellen Gegenstöße von Erfolg gekrönt. Im Tor hatte Kästl bereits kurz vor der Pause Annika Bernhardt für Martina Ebersberger eingewechselt, die nachfolgend ihre Sache laut Trainer "recht gut machte", wie überhaupt zumindest die Defensive Normalform erreichte. Kästls Fazit: "Solche Spiele am Ende doch noch zu gewinnen ist auch eine Form von Qualität." Er hofft, dass zumindest Laura Wedrich nächste Woche in Würm-Mitte wieder dabei sein kann.

TSH: Ebersberger, Bernhardt; Mittelheisser 1, Stephan 3, Egle, Bestle 2, Probst 15/7, Mergner 2, Erdmann 1, Lang, Theobald 1.

