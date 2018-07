Open Beatz Festival: Polizei lobt "gelassene Stimmung"

HERZOGENAURACH - Sowohl Polizei, Sanitäter als auch Veranstalter ziehen eine positive Bilanz: Das Open Beatz Festival ist am Wochenende friedlich verlaufen. Mit wenigen Ausnahmen.

Nach vier Tagen feiern treten die Festivalbesucher vollbepackt die Heimreise an. Von Dauerregen bis praller Sonne war alles dabei. © Fotos: Anestis Aslanidis



Das viertägige Electro-Festival bei Poppenhof war laut Polizeibericht von "fröhlicher und gelassener Stimmung" geprägt. Es sei kein Gewaltpotenzial erkennbar gewesen. Bis Sonntagabend jedenfalls wurde der Polizei kein Körperverletzungsdelikt gemeldet.

Die Polizei ermittelt in 14 Fällen, bei denen Besucher mit Betäubungsmitteln angetroffen wurden. Vier Autofahrer müssen sich wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss verantworten. Im Umfeld des Festivalgeländes registrierte die Polizei zwei Unfälle mit Sachschaden. Insgesamt wurden drei Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls auf dem Gelände eingeleitet.

Zwei junge Frauen meldeten sexuelle Übergriffe durch Unbekannte. Laut Polizei blieb es bei versuchten Straftaten. In diesem Fall übernahm die Kripo Erlangen die Ermittlungen. Einen Fahndungserfolg hat die Polizei auch vermeldet: Ein seit längerem gesuchter Mann wurde auf dem Festival erkannt und festgenommen.

Auch die Sanitäter erfreuten sich an einem "sehr ruhigen und angenehmen Festival", so Stefan Reißmann vom BRK Fürth, das gemeinsam mit dem BRK Herzogenaurach und dem ASB Erlangen Sanitätsdienst leistete. Von Blasen über Zecken war alles geboten. Pro Tag waren 70 Sanitäter im Einsatz. Am gesamten Wochenende rückten diese 420 Mal aus. 20 Festivalbesucher mussten ins Krankenhaus transportiert werden, die meisten allerdings nur, um vorsichtshalber mit einem Röntgenbild Brüche auszuschließen. Einige tiefere Schnittwunden mussten genäht werden. Dem Polizeibericht ist zu entnehmen, dass ein junger Mann selbst verschuldet in einen noch heißen Grill fiel und sich Brandverletzungen zuzog.

Der Veranstalter zeigte sich am Montag zufrieden mit dem Verlauf. Knapp 20.000 Feierfreudige waren gekommen, etwas mehr als 2017. Organisatorisch hatte auch alles geklappt, erklärte Human Resource Manager Marcel Mihalca. Nur kurzzeitig, etwa eine Stunde lang, war die Sanitäranlage defekt.

Schon am heutigen Dienstag soll das Festivalgelände perfekt aufgeräumt sein. Bereits gestern war von den Bühnen und Aufbauten des größten Electronic Music Festivals Südbayerns kaum noch etwas zu sehen.

Das Spektakel ist dennoch nicht spurlos an der Anlage vorbeigegangen. Der Platz ist matschig, von der grünen Wiese ist wenig zu erkennen. Auch der Müll, der von den Übernachtungsgästen produziert wurde, muss aufgeräumt werden. Das machen zum Teil die Besucher selbst.

Beim Einlass auf den Campingplatz wurde ein Müllpfand von 10 und eine Gebühr von 5 Euro erhoben. Dafür erhielt jeder eine Pfandmarke und einen roten Müllsack. Wurde am Sonntag dieser rote Müllsack (voll natürlich) samt Pfandmarke abgegeben, gab es die 10 Euro zurück.

Das System funktionierte gut, so Mihalca, die meisten brachten volle Säcke zurück. Der restliche Müll wurde von einer externen Firma schon das ganze Wochenende über gesammelt.

Übrigens: Auch nächstes Jahr geht es rund auf dem Gelände. Der Vorverkauf für Open Beatz 2019 ist schon gestartet. Termin: 18. bis 21. Juli.

