Pädagoge schwingt jetzt die Präsidenten-Glocke

Alfred Sammetinger hat als 17. Präsident die Führung des Rotary Clubs Herzogenaurach übernommen - vor 41 Minuten

HERZOGENAURACH - Die Rotarier des RC Herzogenaurach werden ihren neuen Präsidenten Alfred Sammetinger, Rektor der Grundschule Aurachtal, bei der Schaffung eines Bauwagens für diese Grundschule unterstützen.

Alfred Sammetinger (rechts) hat das Präsidentenamt von Jean Karalis (links) übernommen. Foto: Foto: RC



Eine entsprechende Zusage wurde bei der 17. Präsidentenübergabe des Clubs im Clubhotel Novina gemacht. Zu ihr hatten sich 35 der 40 Clubmitglieder eingefunden, um einerseits den bisherigen Präsidenten des Clubs Jean Karalis mit dem Dank für ein großartiges Jahr zu verabschieden, andererseits seinem Nachfolger Alfred Sammetinger ein gutes Händchen für das neue Clubjahr zu wünschen.

Kontinuität und Neues

Der neue erste Mann zeichnete seinen Vorgänger Karalis für seine Verdienste beim Spendensammeln mit dem Paul Harris Fellow aus. Sammetinger will in seinem Amt die erfolgreich laufenden Sozialprojekte des Clubs, unter anderem das traditionelle Tafelkonzert für die Herzogenauracher Ausgabestelle der Tafel, weiter fortsetzen und ausbauen, eine Clubfahrt im Mai 2019 nach Wien organisieren und versuchen, die Kontakte zum Rotary Club Wolfsberg in Kärnten, der Patenstadt von Herzogenaurach, aufzunehmen.

Eine Herkulesaufgabe

Als "Herkulesaufgabe" hat sich Alfred Sammetinger die Aufnahme der ersten Rotarierinnen in den Club auf seine Fahne geschrieben. Unterstützt wird Sammetinger bei seiner Arbeit sowohl von seinem Vorgänger Jean Karalis wie auch seinem bereits gewählten Nachfolger Roland Stopfer und vom gesamten Vorstand und Beirat des Clubs.

Das wichtige Amt des Clubsekretärs füllt in diesem Amtsjahr Hans-Joachim Wille aus, unterstützt von Markus Reichl.

Im rotarischen Distrikt Franken-Thüringen, den in 64 Clubs mehr als 2700 Frauen und Männer angehören, liegt der Club beim internationalen rotarischen Jugenddienst auf einem Spitzenplatz.

Unter anderem verantwortlich dafür ist der Jugenddienstbeauftragte des Distrikts Michael Fischer und die Jugenddienstbetreuer Thomas Zieger und Georgios Halkias.

