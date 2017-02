Paradereihe des HEC glänzt in Peißenberg

Alligators holen mit 6:4 einen ganz wichtigen Auswärtssieg — Drei Tore durch Petrak und Rousek - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Die Alligators haben den Platz an der Sonne in der Gruppe A der Bayernliga-Meisterrunde verteidigt. Dazu war aber eine starke Leistung beim gegenüber dem Hinspiel deutlich verbesserten „Eishackler“ des TSV Peißenberg nötig, die sich nach großem Kampf mit 4:5 geschlagen geben mussten.

Deutlich mehr als im Hinspiel gegen Peißenberg bekam diesmal HEC-Torhüter Philipp Schnierstein zu tun – nicht umsonst wurde er zum besten Spieler seines Teams gewählt. © Foto: Helmut Hollfelder



Im Hinspiel hatte der Oberligist von der Aisch die Oberbayern noch souverän im Griff gehabt, diesmal hatte der TSV, immerhin Dritter der sogenannten Verzahnungsrunde, lange Zeit optische Vorteile, die sie aber nicht nutzen konnten. Der HEC hingegen war eminent effektiv und fuhr immer wieder gefährliche Konter.

Angetreten waren die Gäste ohne die erkrankten Markus Babinsky und André Lenk. Von Beginn an war es eine ausgeglichene, flotte und vor allem faire Partie – vor einer allerdings fast lautlosen Kulisse. Das sollte sich erst ändern, als die rund 60 Höchstadter Fans mit gut viertelstündiger Verspätung im Stadion eintrafen. Sie hatten allerdings die beiden Treffer im ersten Drittel verpasst.

Das 1:0 für die Gäste hatte ein Schuss von Martin Vojcak eingeleitet. Spielertrainer Daniel Jun schnappte sich den Abpraller und legte auf für Patrick Dzemla, der eiskalt verwandelte. In der 12. Minute kamen die Hausherren zum nicht unverdienten Ausgleich, als Matthias Müller den Puck unter Goalie Philipp Schnierstein durch schob.

Im zweiten Drittel gab es die erste Strafzeit des Spiels gegen Peißenberg, die das HEC-Kollektiv nicht nutzen konnte. Und danach waren dann für eine ganze Weile die Eishackler am Drücker, die aber das Toreschießen vergaßen beziehungsweise am starken Schnierstein scheiterten. Das machten die Alligators deutlich besser. Zwei Konter führten zum etwas beruhigenderen 3:1-Vorsprung durch Treffer von Tomas Rousek und Thilo Grau nach 40 Minuten.

Der letzte Durchgang bot noch einmal alles: flüssige Kombinationen, schöne Torszenen hüben wie drüben, nach zwischenzeitlich klarer Höchstadter Führung noch eine dramatische Schlussphase – und eine veritable Schlägerei, die von am Ende doch frustrierten Peißenbergern angezettelt wurde.

Das 4:1 für den HEC – die Lizenzspieler Rousek und Petrak harmonierten hier prächtig – schien so etwas wie eine Vorentscheidung zu sein. Das dachten zumindest die Gäste, die kurz ihre Konzentration schleifen ließen. und prompt hieß es eine Minute später nur noch 3:5, weil Peißenberg energisch nachsetzte.

Ganz wichtig war dann das 5:3, das wieder Petrak auf Zuspiel von Rousek markierte – der dritte Treffer der zuletzt nicht so erfolgreichen Paradereihe. Zwar trafen die Gastgeber knapp eine Minute vor Schluss noch einmal, doch mit einem Empty-Net-Goal beendete Ales Kreuzer alle Peißenberger Hoffnungen. Stattdessen wurde am Ende noch ein wenig gerauft . . .

Nach Spielschluss gab es dann auch noch gute Kunde aus Dorfen: Der Gast des HEC am Sonntag zwang den direkten Höchstadter Verfolger ECDC Memmingen in die Verlängerung und knöpfte ihm einen Punkt ab, so dass der Vorsprung nun wieder drei Punkte beträgt. Bis auf Pegnitz sind weiterhin alle Teams der Gruppe im Rennen und Viertelfinale.

hp