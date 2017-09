Park-Fehde: Bruderstreit in Höchstadt eskaliert

Mann von Bruder vor elterlichem Anwesen zugeparkt - Anzeige wegen Nötigung - vor 56 Minuten

HÖCHSTADT - In Höchstadt ist es am Freitag zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz gekommen. Wegen eines zugeparkten Autos gerieten zwei Brüder aneinander. Einer erstattete Anzeige wegen Nötigung.

In Höchstadt gerieten am Freitagnachmittag zwei Brüder auf dem elterlichen Grundstück aneinander. Einer der beiden hatte seine Eltern besucht und sein Auto in deren Hof abgestellt, was der Bruder nicht gestatten wollte. Dieser parkte nach einem Streitgespräch das unliebsame Auto einfach zu und hinderte ihn am Wegfahren.

Der Zugeparkte rief daraufhin die Polizei und erstattete Anzeige wegen Nötigung. Die Brüder verzichteten laut der Polizeiinspektion Höchstadt allerdings auf gegenseitige Anzeigen wegen Beleidigung. Dies erschien beiden zu kleinlich, hieß es in der Polizeimeldung.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.