Bei einer Routinekontrolle auf dem Parkplatz Hummelberg an der A3 machten Polizisten am Dienstagmorgen eine erschreckende Entdeckung. Auf der Ladefläche eines Lastwagens war die Ladung verrutscht und beschädigt worden. Da der Lkw eine Gefahrstofftafel hatte, wurde der Parkplatz sofort abgesperrt. Die Feuerwehr Erlangen rückte mit ihrem Gefahrgutzug an. Bei der Ladung handelte es sich um Zinkasche. Mit Schutzanzügen und Atemschutz ausgestattet verschlossen die Einsatzkräfte die Behälter wieder. © NEWS5 / Herse