Partys allerorten: Polizei musste 14 Mal für Ruhe sorgen

Ob Hochzeit, Abschieds- oder Einweihungsfest: Nachbarn fühlten sich vom Lärm belästigt und alarmierten die Polizei - vor 28 Minuten

HERZOGENAURACH - Die Hitze macht die Menschen offenkundig lärmempfindlicher: Statt Unfälle aufzunehmen und Diebstähle aufzuklären, war eine Polizeistreife in der Nacht von Samstag auf Sonntag 14 Mal in und rund um Herzogenaurach unterwegs, nur um für nächtliche Ruhe zu sorgen.

Symbolbild Polizei © nn



Gegen 20.19 Uhr gab es die erste Unstimmigkeit aus Buch im Bereich Hoderweg. Ein Anwohner teilte mit, dass Nachbarn seit 16 Uhr am Gehweg feiern würden. Er hätte schon mit ihnen gesprochen. Allerdings sei er nur als "alter Depp" betitelt worden. Wenig später rief der Anwohner wieder an: Die Nachbarn würden nun mit Gästen vor der Garage sitzen und sich unterhalten. Es würde auch keine Musik spielen. Die Streife der Polizei Herzogenaurach stattete einen kurzen Besuch ab und wies auf die einschlägigen Ruhezeiten hin.

Weiter ging es gegen 22.57 Uhr in Herzogenaurach beim INA-Ring. Dort würden sich mehrere Personen lautstark streiten und so die Ruhe stören. Bei Eintreffen der Polizei war jedoch alles friedlich. Mit den Beteiligten wurde ein Kompromiss gefunden.

Um 23.53 Uhr klagte ein Anwohner über sehr laute Musik und Gegröle im Bereich nordwestlich der Leonhard-Ritter-Straße in Herzogenaurach. Nähere Infos habe er nicht, da solle sich die Polizei darum kümmern und natürlich den Lärm beenden. Tatsächlich wurden die Beamten fündig. Es handelte sich hier um eine Einweihungsparty in der Nachbarschaft. Die Partygäste wurden gebeten, mit Rücksicht auf die Nachbarschaft ihre Freude etwas leiser kundzutun.

Wenig später gegen 00.44 Uhr echauffierten sich ein Anwohner aus Herzogenaurach in der Hauptstraße, dass vor einem Restaurant noch Gäste sitzen und sehr laut sein würden. Bei Eintreffen der Polizei war jedoch alles dunkel und niemand mehr vor Ort.

Dafür beschwerte sich gegen 00.51 Uhr ein Anwohner aus der Herzogenauracher Schreberstraße über eine überlaute Party in der Kleingartenkolonie, die schon seit Nachmittag laufen würde. Hier stellte die Polizei eine Gartenfeier mit Livemusik fest. Die Gäste und der Veranstalter drehten bereitwillig die Musik leiser.

Weiter ging es gegen 1.01 Uhr nach Herzogenaurach in die Kantstraße. Hier hatte ein Anwohner mitgeteilt, dass im in der Nähe befindlichen Studentenwohnheim einer Firma herumgelärmt werden soll. Die Polizei konnte vor Ort nichts feststellen.

Nachdem in Herzogenaurach alles ruhig war, ging es um 1.07 Uhr nach Großenseebach in die Wiesenstraße. Eine Frau beschwerte sich über eine lautstarke Party. Der Grund für die Feier war eine "Welcome-back-Party" für die Tochter der Familie. Die Polizei wollte die Freude nicht dämpfen, bat aber um Rücksicht für die Nachbarschaft. Um 1.27 Uhr meldeten sich Anwohner aus Weisendorf, die klagten, sie könnten nicht schlafen. In einem Café im Gewerbegebiet Ost würden Gäste bei offenen Fenstern lautstark feiern, also "Remmidemmi im Cafe" machen. Die Polizei versuchte dort anzurufen, aber über das Festnetz war niemand erreichbar. Also begab sich die Streife zum fraglichen Ort. Dort fanden sich die Beamten bei einer Hochzeitsfeier ein. Auch hier wurde um Verständnis für die schlafende Bevölkerung gebeten und dem Brautpaar natürlich viel Glück mit auf den Weg gegeben.

Weiter ging es für die Streife gegen 1.39 Uhr nach Oberreichenbach, wo sich eine Dame über Lärm "vermutlich aus dem Bereich der Talstraße oder von den Weihern" beschwerte. Es sollte sich um eine Karaoke-Veranstaltung handeln. Im Lindenweg konnten die Beamten eine ausklingende Familienfeier feststellen. Erneut wurde um Rücksicht für die Nachbarschaft geworben. Wenig später gegen 2.02 Uhr teilte eine Dame aus Hammerbach aus dem Bereich Falkendorfer Straße überlaute Musik aus einem nahe gelegenen Hof mit. Der Einsatz war ausnahmsweise schnell erledigt, da dort alles ruhig war und die Beamten nichts feststellen konnten.

Dafür ging es gegen 3.05 Uhr zurück nach Herzogenaurach in den Burgstaller Weg. Nachdem der Anrufer dort bereits vor über einer Stunde direkt bei den Nachbarn gebeten hatte, etwas leiser zu sein, wusste er sich nicht anders zu helfen und informierte nun die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort diesmal einen traurigen Anlass fest. Nach "Familienfeier", "Gartenfest", "Einweihungsfeier" und "Welcome-back-Party" handelte es sich hier um eine Abschiedsparty. Es waren nur noch drei Personen vor Ort, die dann auch ein Lagerfeuer löschten und die Feier beendeten.

Ruhig war es nun in Herzogenaurach, aber nicht in Niederndorf. Dort wurde um 3.42 Uhr im Bereich der Hannberger Straße eine lautstarke Party mitgeteilt, weswegen die Anruferin nicht schlafen kann. Hier konnte die Streife jedoch nichts feststellen. Gegen 3.56 Uhr fuhren die Polizisten nach Klebheim. Anwohner aus Heßdorf hatten laute Livemusik aus dem Bereich Seefeld mitgeteilt. Die Streife konnte aber nichts finden.

Zum Abschluss wurde die Streife gegen 4.30 Uhr nach Unterreichenbach gerufen. Ein Herr klagte über eine lautstarke "Techno"-Party. Der genaue Ort war unbekannt. Der Mann hatte bereits selbst gesucht und vermutete den Standort der Musik in Richtung Buch. Letztlich fand die Streife auf einem abgelegenen Grundstück zwischen Unterreichenbach und Buch die Feier. Der Verantwortliche wurde gebeten, die Musik leiser zu drehen, was er sofort umsetzte.

nn