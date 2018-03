Penalty-Krimi: Alligators scheitern knapp an Lindau

HÖCHSTADT - Die Saison ist beendet für die Höchstadt Alligators – doch die Panzerechsen haben sich fantastisch gewehrt. Nach Verlängerung und zwölf Penalties endete der Krimi gegen den EV Lindau mit einer 2:3-Niederlage. Die Islanders vom Bodensee treffen im Finale ab Freitag auf den ECDC Memmingen.

Mit der Wucht, die Michal Petrak (Mitte) aufs Eis brachte, kamen die Lindauer nicht zurecht – und brachten Höchstadts Kontingentspieler nie unter Kontrolle. © Foto: Ralf Rödel



Manchmal beginnen Spiele furios, manchmal müssen sie sich langsam entwickeln. Letzteres war am Dienstagabend am Kieferndorfer Weg der Fall. Eigentlich lag nach den ersten 20 Minuten keinem der Lager einmal ernsthaft ein Torschrei auf den Lippen. Natürlich gab es den einen oder anderen Versuch, aber so richtig unbedrängt aus aussichtsreicher Nähe kam keiner der Angreifer zum Schuss, weil der Gegner dicht machte. Und schließlich standen da mit Philipp Schnierstein und David Zabolotny zwei Könner zwischen den Pfosten.



Wie in der Addition der bisherigen Duelle (je zwei Siege und Niederlage, dabei jeder einmal nach Verlängerung erfolgreich) war zu sehen: Hier neutralisieren sich zwei gleichwertige Rivalen. Sogar bei den Strafen: Die Alligators waren einmal kurz in Überzahl, dann musste Ales Kreuzer prompt auch in die Kühlbox.

0:0 also der Pausenstand, doch danach nimmt die Partie langsam Fahrt auf. Lindau hat diesmal den besseren Start und scheint entschlossen zu sein, den ersten Treffer zu markieren. Doch dagegen hat vor allem einer etwas: Philipp Schnierstein. Der ist gleich bei den ersten Aktionen hellwach, zeigt aber vor allem nach der Höchstadter Führung seine Klasse. In der 27. Minute geht es plötzlich ganz schnell: Lukas Lenk, der nach Erkältungs-Zwangspause ebenso wieder an Bord ist wie Marc Roth (dafür fehlt der verletzte Jiri Mikesz ebenso wie Kapitän Martin Vojcak und Max Cejka) leitet die Scheibe zu Vitalij Aab, der Michal Petrak perfekt bedient. Endlich ist die Lücke gefunden.

Nun folgt die Lindauer Antwort. Erst im Powerplay, dann in numerischer Gleichzahl drängen die Männer vom Bodensee enorm. Doch der Hexer im HEC-Tor scheint nicht zu überwinden, nötigt auch der Gäste-Spielerbank Respekt ab, als er im Fallen doch zugreift.

Vorzeitige Pause

Die eigentlich größte Chance haben jedoch die Alligators in Unterzahl: Lindau verliert den Puck. Petrak nimmt das Geschenk an, läuft alleine auf Zabolotny zu, verlädt diesen auch. Alle im Stadion (bis auf eine Handvoll Gästefans) jubeln schon, aber unerfindlicherweise geht die Scheibe nicht über die Linie. So geht es mit einem Mininmalvorsprung in die zweite Pause, die zudem vorzeitig von den Schiedsrichtern verkündet wird.

Eigentlich wären noch 3:27 Minuten zu spielen, aber der Eismeister muss eine defekte Plexiglasscheibe reparieren. Und diesmal kommt der HEC schwungvoller aus der Kabine. Verteidiger Markus Babinsky stürmt mit und sieht Petrak, der sich diesmal die Gelegenheit nicht entgehen lässt und zum zweiten Mal an diesem Abend einnetzt.

Bayerischer Meister, Aufsteiger - diese beiden Titel haben sich die Alligators in dieser Saison bereits gesichert. BEV-Playoff-Meister wird nicht dazu kommen, Lindau gewann. Entsprechend lang waren gestern Abend die Gesichter beim HEC. Lange wird die Enttäuschung aber wohl nicht bleiben: Das wichtigste Saisonziel, die Rückkehr in die Oberliga, haben die Alligators erreicht. © Foto: Ralf Rödel



Es folgt der Seitenwechsel – und eine kalte, wütende Aufholjagd der Islanders. Das Anschlusstor ist aber eher ein Zufallsprodukt: Kai Laux rutscht etwas weg und bringt im Fallen einen perfekten Schlenzer zustande, der Schnierstein kalt erwischt.

Die Steigerung von "verbissen"

Wenn es eine Steigerung von „verbissen“ gäbe, könnte man sie auf die folgenden Minuten anwenden. Um jeden Quadratzentimeter Eis wird gerungen. Nun wirkt Lindau physisch präsenter. Tim Brunnhuber bringt mit einem ansatzlosen Handgelenkschuss zum 2:2 das Stadion zum Schweigen.

Und dann eine Strafzeit gegen André Lenk. Doch sein Team übersteht nicht nur die brenzlige Situation, sondern startet zu viert einen Konter, der mit einem Pfostenkracher von Aab endet. Auch Höchstadt kann die Überzahl nicht nutzen, die Spannung ist mit Händen zu greifen.

Und kein Wunder, dass es zwischen diesen beiden Teams in die Overtime geht. Da wird ein klares Foul an Aab ignoriert, im Gegenzug muss Schnierstein Kopf und Kragen riskieren. Fünf Sekunden vor dem Ende muss Aab eigentlich das 3:2 machen, doch Zabolotny erzwingt das Penaltyschießen.

Da treffen im ersten Durchgang nur Andreas Farny für Lindau und als letzter Schütze ausgerechnet Daniel Jun im letzten Spiel seiner Karriere. Doch am Ende begräbt Florian Lüsch alle Titelträume der Alligators. Aber der Aufstieg als wichtigstes Saisonziel war ja schon unter Dach und Fach.

