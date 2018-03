Perfekter Abschied von einem "unglaublichen" Team

HÖCHSTADT - Weißbier, Zigarren und Bengalos: Nach dem 8:1-Sieg über den TSV Erding und der Rückkehr in die Eishockey-Oberliga, herrschte bei den Höchstadt Alligators pure Freude und Erleichterung. Der Aufstieg ist der perfekte Abschied für Spielertrainer Daniel Jun – und zu großen Teilen auch sein Erfolg.

Einen großen Schluck aus dem Riesen-Weißbierglas gönnte sich HEC-Spielertrainer Daniel Jun. Seine Mission ist erfüllt, mit dem Aufstieg zum Abschied kann er beruhigt nach Kaufbeuren wechseln. © Jürgen Hauke



Daniel Jun stand auf dem Eis und rauchte, die Zigarre im Mund wie ein Revolutionsführer nach erledigter Arbeit. Dutzende Umarmungen hatte der Spielertrainer der Höchstadt Alligators da schon über sich ergehen lassen, die Fans – die inzwischen die Eisfläche des Stadions am Kieferndofer Weg geentert hatten – hatten ihn mit Sprechchören gefeiert.

Doch Jun dachte in diesem Moment nur an sein Team, auch an seine beiden Co-Trainer Petr Kasik und Ronny Glaser: "Diese Mannschaft hat eine unglaubliche Stärke und einen unglaublichen Zusammenhalt", sagte er, bevor ihn Sportvorstand Jörg Schobert zur Pressekonferenz abholte – und so vor noch mehr Umarmungen und Glückwünschen bewahrte.

Dort empfing Jun schon das nächste Kompliment, von Erdings Trainer Thomas Vogl: "Es ist unglaubliche harte Arbeit, Spielertrainer zu sein. Meiner Meinung nach ist er einer der Besten am Markt." Sieben Jahre lang hat Jun die Höchstadt Alligators trainiert, eine Zeit in der es "viele Höhen und wenig Tiefen" gegeben habe, wie er selbst sagt. Einer der Tiefpunkte war aber zweifellos der überraschende Abstieg aus der Oberliga in der vergangenen Saison.

Kein Abschied nach Abstieg

Schon damals habe er ein Angebot des ESV Kaufbeuren bekommen, zu dem Zweitligisten als Nachwuchstrainer zu wechseln, erzählte Jun auf der Pressekonferenz, aber: "Ich wollte nicht weggehen mit dem Abstieg."

Jetzt kann Jun den HEC beruhigt verlassen, beim 8:1 über den TSV spielten seine Alligators wie schon häufiger in dieser Saison bereits wie ein designierter Oberligist, vor einer ebenfalls oberligareifen Kulisse von 1201 Zuschauern. Die Gladiators, die Höchstadt bis dahin eine harte Playoff-Serie geliefert hatten, waren letztlich chancenlos. Jun selbst trug genau wie Vitalij Aab zwei Treffer zu dem Kantersieg bei.

"Wir wussten, wir können gegen Höchstadt nur bestehen, wenn wir jede Minuten ans Limit gehen. Heute konnten wir das nicht, weil der Gegner etwas dagegen hatte", sagte TSV-Coach Vogl nach der Partie. Wenige Strafzeiten zu kassieren, schnell in die Tiefe, mit einem Pass vors Tor zu kommen, das war die Gangart, die Jun seinem Team für das fünfte Viertelfinalspiel gegen die Gladiators mit auf den Weg gegeben hatte.

Es zahlte sich voll aus, schon nach dem zweiten Drittel stand es 6:1 und die Alligators konnten sich geruhsam auf die Aufstiegs-Feierlichkeiten vorbereiten. Viele Videos hatte Jun im Vorfeld analysiert, um das defensive, von Vogl extra für die Playoffs entwickelte System der Erdinger zu knacken.

"Extremer Druck"

"Der Druck war extrem groß, weil wir immer der Favorit waren", sagte HEC-Sportvorstand Jörg Schobert, der noch einmal daran erinnerte, dass die Spieler, die mit der enormen Erwartungshaltung umgehen mussten, keine Profis sind: "Die Jungs gehen arbeiten oder an die Uni und müssen trotzdem jede Woche trainieren, trainieren, trainieren."

Und doch schafften es die Alligators nach dem missglückten Heimauftakt in die Serie, sich zurückzukämpfen. Der Schlüssel, vermutet Schobert, war vielleicht das letzte Auswärtsspiel in Erding, das der HEC nach Unterzahl in der Verlängerung im Penaltyschießen mit 5:4 gewann.

Doch auch in der Oberliga wird sich an den Rahmenbedingungen in Höchstadt wenig ändern. Fest steht auch, dass einer der momentan drei Kontingentspieler – Michal Petrak, Tomas Urban und Onderj Nedved – den Verein wieder verlassen muss, da auch in der Oberliga nur zwei Ausländer spielen dürfen.

Profitum oder die Vorstufe davon darf kein neuer Coach bei den Alligators erwarten. "Wir brauchen einen Trainer, der damit umgehen kann", sagt Schobert, der seit der Verkündigung des Jun-Abschiedes im Dezember auf der Suche ist und möglicherweise schon zum Saisonende einen Nachfolger verkünden kann.

"Das Wichtigste ist, dass er sich 100 Prozent mit dem Verein identifiziert", sagt er, denn genau das habe die Zusammenarbeit mit Jun ausgemacht: "Daniel war einer, der sich voll mit dem Verein identifiziert und alles für ihn gemacht hat. Er hat vom ersten Moment an Herzblut eingebracht und das war der Schlüssel zum Erfolg." Der soll sich jetzt auch in den folgenden Spielen um den Titel des BEV-Playoff-Meister einstellen.

Gegner im Halbfinale ist der EV Lindau, am kommenden Freitag um 20 Uhr ist bereits das erste Heimspiel. "Jetzt kommt die sportliche Herausforderung – und die will natürlich niemand verlieren", sagt Schobert. Aber alle beim HEC können nach einem Jahr Warten beruhigt in diese Partien gehen. Höchstadt spielt wieder Oberliga, die wichtigste Arbeit ist erledigt.

