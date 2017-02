Polizisten mit einer Hantelstange bedroht

36-jähriger Iraker rastet in der Asylunterkunft in Höchstadt aus - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Am Sonntagabend gab es in der Asylunterkunft in Höchstadt einen handfesten Streit.

Symbolbild



Symbolbild



Ein 36-jähriger Iraker schlug einem Afrikaner mit der Faust ins Gesicht. Die hinzugerufene Polizei bedrohte der Iraker dann sogar mit einer Kurzhantelstange. Außerdem beschimpfte er die Beamten aufs Übelste.

Der Mann konnte schließlich überwältigt und festgenommen werden. Da der deutlich alkoholisierte Festgenommene sich jedoch auch im Polizeigewahrsam hoch aggressiv zeigte und nicht zu beruhigen war, wurde er behördlich untergebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bereits am Nachmittag waren in der Unterkunft schon einmal Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Bewohner hatten über Notruf mitgeteilt, dass einige Mitbewohner zu viel Alkohol getrunken hätten. Zwei Personen mussten medizinisch überprüft werden, es bestand aber keine akute Gefährdung.

nn