Prinzessinnen und Cowboys tanzen in Hemhofen

Kinderfasching lockte mehrere hundert Besucher an - vor 29 Minuten

HEMHOFEN - Gut 400 Gäste vom Baby- bis zum Seniorenalter besuchten am Samstag in Hemhofen den traditionellen Fasching, den der Kindergartenverein, die Kindertagesstätte „Hand in Hand“ und der Elternbeirat gemeinsam auf die Beine gestellt hatten.

Prinzessinnen und Cowboys tanzen in Hemhofen. © Katrin Bayer



In der bunt dekorierten Mehrzweckhalle tanzten vor allem die kleinen Besucher ausgelassen zur Musik, um die sich anders als in den Vorjahren kein eigens engagierter DJ, sondern Stefan Mächtel vom Kindergartenverein kümmerte. Für Abwechslung sorgten Mitmachaktionen sowie Auftritte der kleinen Tänzerinnen der Spielvereinigung Zeckern und des KC Röttenbach. Mitgebracht hatte der KCR zudem Tanzmariechen Lara Keim.

kby