Prominenz im Überangebot

HERZOGENAURACH - Vor zehn Jahren führte Realschullehrer Markus Bedruna mit seiner Theatergruppe das Hotel Prominent, eine Verwechslungskomödie, auf. Zum Zehnjährigen kam vergangenes Wochenende jetzt die Neuauffassung des Theaterstücks.

Gleich drei Schachmeister logieren im Hotel Prominent. Die Realschüler spielen eine Charade mit Rochaden. © Foto: Christian Roux



Mit neuer Besetzung und viel Motivation übten die Schauspieler fleißig und zeigten dies in den drei Aufführungen am Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils um 19 Uhr. Vor der ersten Aufführung waren alle 23 Schauspieler sichtlich nervös, aber alles lief reibungslos.

Die Karten für die Aufführungen waren innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Bedruna selbst sagt, dass man viele kleine Fehler ausbessern konnte, die man bei der Uraufführung im Jahr 2007 gemacht hat. Die Zweitaufführung hat nicht nur Vorteile für den Autor, sondern auch für die Schauspieler. Diese haben sich in den zahlreichen Theaterproben Unterstützung von ehemaligen Schülern geholt und konnten die Rollen so viel authentischer wiedergeben.

In dem Stück geht es um ein Hotel, welches unbedingt einen bekannten Gast benötigt, denn die Konkurrenz lässt nicht nach. So hat das gegnerische Hotel einen berühmten Besucher und zieht die Menschen nur so in seinen Bann. Also tüfteln die "unterlegenen" Hotelbesitzer einen Plan aus und heuern einen Gast an, den Bayerischen Schachmeister zu spielen, denn der echte Schachmeister hat keine Zeit, zwecks Reklame zu logieren.

Zur gleichen Zeit macht Onkel Udo, gespielt von Till Schumann, eine Wette mit seinem Bruder. Er will sich nämlich als Prominenz in ein Hotel einschleichen und so nichts für seinen Aufenthalt bezahlen. So gibt es auf einmal drei Gäste, die behaupten, sie seien der Bayerische Schachmeister. Wer der nun wirklich ist, stellt sich ganz am Ende heraus. Die Schüler erklärten: "Es gibt keine richtigen Hauptrollen, sondern eher größere und kleinere Rollen." Begleitet wurde das Stück von zahlreichen Sängerinnen und Sänger des Schulchors sowie der Schulband.

JULIA KLÖHN