Protest gegen Versklavung: ein indischer Abend der Sinne

Tanzshow von "STOP" will auch für ein schwieriges Thema sensibilisieren - vor 44 Minuten

HERZOGENAURACH - Einen indischen Abend für die Sinne verspricht die evangelische Kirche Herzogenaurach am Sonntag, 1. Oktober, um 19 Uhr. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Flowers of India".

Einen Abend der Sinne versprechen die Künstlerinnen des STOP Familyhome Asshray in Delhi. Sie gastieren in der evangelischen Kirche in Herzogenaurach. © Foto: Veranstalter



Gleich sieben Künstlerinnen des "STOP Familyhome Asshray" in Delhi wollen in der evangelischen Kirche die Vielfalt der Kulturen Indiens präsentieren – "wie einen Strauß bunter Blumen", heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Klassische Tänze unterschiedlicher Regionen in farbenfrohen Kostümen mischen sich mit Bollywood-Choreographien, Gesang und Akrobatik.

Seit dem Jahr 2000 organisiert der gemeinnützige Verein "Kinderkulturkarawane" mit Sitz in Hamburg Begegnungen zwischen Kindern und Jugendlichen aus Europa und aus Ländern des globalen Südens. Dazu werden Kinder- und Jugendkulturgruppen aus Afrika, Asien oder Lateinamerika eingeladen, ihre künstlerischen Produktionen in Schulen, Jugend- oder Kulturzentren vorzustellen.

Dieses Jahr ist die indische Gruppe "STOP" (Stop Trafficking and Oppression of Children and Women) dabei und wird in Mittelfranken bei Workshops und diversen Aufführungen ihr Können zeigen. Seit 1998 kämpft die Organisation in Neu Delhi/Indien gegen die Versklavung von Kindern. Neben der Befreiung aus der Zwangsprostitution leistet "STOP" Hilfe zur Wiedereingliederung für die Betroffenen in die Gesellschaft.

Präventiv arbeitet "STOP" in einem Slum in Neu Delhi und in einigen ländlichen Projekten in Westbengalen. Bildung und Hilfe zur Selbsthilfe sieht die Organisation als Schlüssel, um der Spirale von Armut zu entkommen und damit auch dem Kinderhandel den Nährboden zu entziehen.

Die Projektpartner von STOP in Mittelfranken sind der gemeinnützige Verein "STOP Freundeskreis e.V.", das Modegeschäft FARCAP gGmbH - Mode aus fairem Handel (Fürth) und der Dritte-Welt-Laden Erlangen. Die jungen Inderinnen werden zudem in Roßtal, Feucht, Langenzenn und in Höchstadt Workshops in Schulen und Jugendhäusern durchführen.