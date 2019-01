Prunksitzung Adelsdorf: Höchstleistungen und jede Menge Spaß

21. Auflage der CSU-Veranstaltung war ein großer Erfolg - vor 54 Minuten

ADELSDORF - Die "SeKu-Narren" aus Buckenhof samt Garde- und Paartänzerinnen eröffneten am Samstag die 21. Prunksitzung des hiesigen CSU-Ortsverbandes vor fast ausverkaufter Aischgrundhalle. Die beiden Nachwuchs-Conférenciers, Mona Eigenfeld und Nico Kauper, führten erstmals durch den Abend.

Machten Höhenflüge: Die Tanzmariechen Bianca Dürrbeck (links oben) und Anna Feiler (rechts oben). Weitere Bilder: nordbayern.de



Eigenfeld und Kauper lösten die langjährigen Moderatoren Hans Mönius und Uta Möller ab. Eloquent führten die beiden "Neuen" durch das Programm. Und der Elferrat, der früher ein "Gemeiner Siebenerrat" war, verteilte an die Akteure Bussis und Rosen. Apropos "früher": die ersten drei Prunksitzungen, erzählte Altbürgermeister Ewald Münch, seien im Saal des Gasthauses "Zur Post" (Gulden) gewesen. Es stellte sich aber schnell heraus, dass die dortigen 150 Sitzplätze nicht ausreichen, weshalb sich die Führungsspitze entschied, in die Aischgrundhalle umzuziehen. Das Bühnenbild änderte sich, die Dekoration und vor allem die Beschallung; laut Hans Mönius, der immer noch die Strippen dieser Großveranstaltung im Hintergrund zieht, leiste man sich nämlich seither professionelle Beschaller. So richtig ins Zeug legten sich die Verantwortlichen damals wie heute.

Nicht nur, dass die Buckenhofer "SeKu-Narren" und die Paartänzer Fabian Kern und Lena Damerau eine Paradevorstellung aufs Parkett legten, auch "Center-Stage ERH" und die Weisendorfer Blummazupfer zeigten Höchstleistungen. Bis die Tanzmariechen vom KC Röttenbach, Bianca Dürrbeck und ihre "legitime Nachfolgerin im Amt einer Deutschen Meisterin", die kleine Anna Feiler, durch die Halle und auf die Bühne huschten. Lohn: Stehender Applaus.

Das "Ehepaar extrem", Katha Dausch und Dirk Hirsch aus Sassanfahrt, feierte den 20. Hochzeitstag vor aufmerksamen Zuhörern, obwohl sie eigentlich nicht recht wussten, ob diese "Odyssee" lustig oder traurig war. Von Facelifting bis zum Doppelkinn, vom Asthma bis zum Fußpilz – der Ehealltag hielt Einzug in die Festhalle. Laut Mitorganisator Uwe Pöschl beteiligten sich heuer rund 100 Akteure an der CSU-Prunksitzung, darunter auch die "Aascher Faschingskracher", die SpVgg Zeckern mit ihren "Crazy Ladys" und dem Männerballett, Manfred und Wolfgang Voit und natürlich die beiden "Tagesthemen-Redakteure", Theresa Wozelka und Johannes Ort.

Ihre Nachrichten bereitete Biggi Müller als Chefredakteurin auf, die natürlich das Thema Hochwasser im Ort unter die Lupe nahm, aber auch einen einstigen Karpfenweiher am Rande des neuen Wohngebietes "SeeSide", der nun zum Regenrückhaltebecken mutiert. Klar, dass es sich hier um die Fischzuchtanlage des Drei-Kronen-Wirts Waldemar Schmitt handelte, der übrigens zusammen mit Ehefrau Rosemarie diese "Tagesthemen" persönlich vernehmen konnte. "Adelsdorf Helau".

Dass dieser "Schlachtruf" klappte, dafür waren die "Aischtaler Knutschbären", ein Lederhosen-Duo aus Weppersdorf, zuständig. Für die gut 30 Helfer (Deko, Gestaltung, Aufbau, Abbau, Küche, Bedienung) war die Gaudi nicht um Mitternacht beendet, denn die Halle musste für Veranstaltungen am Sonntag wieder fit gemacht werden. "Also bis 4 Uhr in der Früh brauchen wir schon noch, bis das alles wieder aufgeräumt ist", meinte der CSU-Vizevorsitzende Uwe Pöschl.

NIKO SPÖRLEIN