Puma bringt erste Kollektion mit Selena Gomez heraus

Schuhe, Bekleidung und Zubehör sind ab dem 12. Dezember erhältlich - vor 52 Minuten

HERZOGENAURACH - Strong Girl heißt die neueste Kollektion aus dem Hause Puma. Mit Selena Gomez hat das Herzogenauracher Unternehmen einen ihrer bekanntesten Werbe-Stars an Bord geholt.

Selena Gomez (links) präsentiert ihre erste kollektion. © Puma



Selena Gomez (links) präsentiert ihre erste kollektion. Foto: Puma



Am Mittwoch gab Puma bekannt, dass es die erste Kollektion von Popstar Selena Gomez herausbringen wird. Sie nennt sich Strong Girl, in Anlehnung an Gomez Initialen. Die Kollektion ist ab dem 12. Dezember erhältlich. Mit dieser Zusammenarbeit zeige Selena Gomez, dass Stärke heutzutage eine der wichtigsten Eigenschaften einer Frau geworden ist, teilt Puma mit. Die Kollektion sei inspiriert von starken Frauen aus der Vergangenheit.

Bilderstrecke zum Thema Bilder: Hier spaziert Popstar Selena Gomez durch Nürnberg Kein Mensch auf dem Planeten hat mehr Instagram-Fans als Selena Gomez: Die Popsängerin und Schauspielerin ist mehr als dick im Geschäft - umso größer die Überraschung, als die On-Off-Freundin von Justin Bieber am Montag plötzlich durch Nürnberg spazierte.



Eines der wichtigsten Teile ist der neu entworfene Schuh SG Runner. Die Form kombiniert ihren persönlichen Geschmack mit Pumas klassischen Laufschuhen. Auch der DEFY bekommt eine Neuauflage mit dem DEFY Mid x SG, ein Bootie-Cut Trainingschuh mit einer schwarzen Metallschnalle, einer roségoldfarbenen Kette und einem strukturierten Oberteil.

70 Jahre Puma: Wie aus einem Streit eine Weltfirma wurde

Die Kleidung und das Zubehör für die "Strong Girl" Kollektion basieren auf Selenas persönlichem Geschmack und Style. Dabei werden Farben verwendet, die Selena auch selber am liebsten trägt: Schwarz, Weiß und Grau. Viele Designs spielen mit dem Jahr 1992 in dem Gomez geboren wurde. "Ich versuche täglich Stärke auszustrahlen. Ich wollte eine Kollektion entwerfen, bei der Frauen sich sexy, ermächtigt und stark fühlen", so der Pop-Star. "Ich liebe jedes einzelne Teil der Kollektion und hoffe, dass sie andere inspiriert ihr inneres Strong Girl zu finden."