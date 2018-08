Rad-Talent Sven Zurawski in der Erfolgsspur

HERZOGENAURACH - Im vergangenen Herbst war dem Herzogenauracher Rennrad-Talent Sven Zurawski der Sprung ins Profi-Nachwuchsteam "Auto Eder Bayern" gelungen. Bei den Internationalen Erlauftaler Radsporttagen glückte dem U 19-Sportler nun ein großer Erfolg.

Für Sven Zurawksi (vorne im Bild) war es ein erfolgreicher Ausflug nach Niederösterreich: Bei der letzten Etappe im Erlauftal fuhr er auf den zweiten Platz. © Foto: Andrea Zurawsk



Es ist erst anderthalb Jahre her, dass Sven Zurawski eine Probetraining beim Radfahrerclub 1894 Herzogenaurach absolvierte. Ein Glücksfall, für beide Seiten. Beim RCH erkannte Jugendtrainer Holger Dittrich das außergewöhnliche Talent seines damaligen U 17-Schützlings, am Ende seiner ersten Saison stand für Zurawski der Sprung in das Profi-Nachwuchsteam von Auto Eder.

Auch im Jahr 2018 konnte der Nachwuchssportler Erfolge feiern: Bei den Bayerischen Bergmeisterschaften im April holte er Silber, die Bayerischen Straßenmeisterschafften beendete er als Vierter. Er wurde Zweiter beim Großen Preis des Donnersbergkreises und fuhr seine ersten Jugend-Bundesligarennen.

Mit seinem Team, das in der Nähe von Rosenheim stationiert ist und sich darauf spezialisiert hat, ambitionierte Talente in den Profisport zu führen, fuhr Zurawski nun am vergangenen Wochenende nach Niederösterreich, um an den Internationalen Erlauftaler Radsporttagen teilzunehmen.

Das mehrtägige Rennen begann am Freitag mit einem Kriterium – einem mehrfach zu befahrenden Rundkurs – von 30 Kilometern. In einem schnellen Rennen gelang es seinem Teamkollegen Kilian Steigner sich in den ersten Runden mit einer dreiköpfigen Gruppe leicht vom Feld zu lösen. Als ab Runde 16 das Feld wieder geschlossen um die Punkte sprintete, konnte sich Zurawski zunehmend an der Spitze festbeißen – am Ende wurde er 17.

Ein Anstieg entscheidet

Die zweite Etappe war ein 84 Kilometer langes Straßenrennen auf einem welligen Kurs. Der erste Anstieg kurz nach dem Start/Ziel war bereits vorentscheidend. So auch in der zweiten Runde, in der sich eine 16-Mann-Spitzengruppe vom Feld absetzten konnte. In dieser waren mit Zurawski, Steigner und Roth drei Fahrer des Teams Auto Eder Bayern vertreten. Aufgrund des hohen Tempos konnte Roth den Anschluss nicht halten und fiel mit weiteren Fahrern zurück.

Zwischenzeitlich konnte sich die Gruppe einen Vorsprung von über drei Minuten herausfahren. Die Spitze mit elf Fahrern ging geschlossen in die letzte Runde, wurde jedoch im letzten Anstieg dezimiert. Auch Zurawski und Steigner konnten der Tempoverschärfung nicht standhalten und kamen in der ersten Verfolgergruppe als Siebter und Neunter ins Ziel.

Taktisch geprägtes Rennen

Am Sonntag nahm das Team die letzte Etappe von 111 Kilometern in Österreich in Angriff. In dem taktisch geprägten Rennen konnten sich immer wieder Gruppen vom Feld lösen. Bereits in der ersten Runde setzten sich zwei Fahrer vom Feld ab, und konnten zwischenzeitlich bis zu 1:30 Minute herausfahren. Diese Gruppe wurde jedoch wieder vom Feld geschluckt. In der vorletzten Runde machte sich die aktive und aufmerksame Fahrweise bezahlt. So konnten sich Roth, Zurawski und Steigner allesamt mit der ersten Gruppe von etwa 20 Fahrern vom Feld lösen.

Im Peloton wurde schnell resigniert, wodurch diese Gruppe zügig einen Vorsprung von über drei Minuten herausfahren konnte. In den letzten beiden Runden zerfiel jedoch die Gruppe. Dank einer starken Leistung war es Zurawski möglich sich mit einem weiteren deutschen Fahrer vom Feld zu lösen. In der ersten Verfolgergruppe war Steigner vertreten.

Das Duo an der Front harmonierte gut und es wurde schnell klar, dass der Sieg zwischen diesen zwei Fahrern ausgemacht wurde. Nach mehreren taktischen Spielereien konnte Zurawski dem harten Antritt von Tim Ölke kurz vor dem Ziel nicht folgen und belegte den zweiten Platz.

