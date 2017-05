Radler von Roller zu Fall gebracht

Höchstadt: Mann beim Sturz in den Graben am Bein verletzt - vor 24 Minuten

HÖCHSTADT - Ein Radfahrer aus Höchstadt wurde auf dem Radweg durch die Begegnung mit einem Rollerfahrer zu Fall gebracht und dabei verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der 46-Jährige und sein siebenjähriger Sohn waren am Mittwoch um 13.35 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg, vom Engelgarten kommend in Richtung Lonnerstadt, an der Aisch unterwegs. Als sie in Richtung Kaufland abbiegen wollten, kam ihnen ein Motorroller entgegen. Er fuhr für die Verkehrsverhältnisse zu schnell auf dem Radweg, der ohnehin nicht für motorisierte Fahrzeuge freigegeben ist.

Der 46-Jährige wollte seinen Sohn warnen, kam dabei aber nach rechts vom Radweg ab und stürzte in den Graben. Hierbei zog er sich eine Verletzung am Bein zu.

Der Rollerfahrer sowie sein Sozius drehten sich noch um und sahen den Sturz, setzten jedoch ihre Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Es handelte sich um einen dunkelblauen 50er- oder Mofaroller. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (0 91 93) 6 39 40.

