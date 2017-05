Ramp vom Feinsten für Herzogenaurachs Skater

Umgebauter Skatepark auf der Nutzung ist eröffnet - vor 7 Stunden

HERZOGENAURACH - Der "Pizza-Belag" ist weg und eine ganze Menge junger Leute sind darüber froh. Dies ergibt nur Sinn im Jargon der Skater, BMXer, Scooter-Fahrer und Skateboard-Fahrer. Denn da heißt Asphalt mit Schründen, Mulden und Löchern Pizza-Belag. Im neuen "Skatepark Herzo" ist der Asphalt glatt und eben, und die Skate Initiative ist sehr angetan.

Die neue Mini Ramp sucht in Franken ihresgleichen, sagt Marco Giehm und zeigt auch gleich warum. Aber nicht nur für die Tricks von Könnern ist die Anlage gut. Auch Anfänger können auf der Nutzung lernen. Foto: Berny Meyer



Bei der Eröffnung haben sich Vorsitzender Marco Giehm und Michael Hetzl lobend geäußert, was für Möglichkeiten die stadteigene Anlage auf der Nutzung bietet. Jetzt gibt es dort einen Wallride mit Wing und Rooftop, ein Cut Curb mit London-Gap und eine neue, breitere Mini Ramp — alles auf dem Stand der Technik, robuster und größer als der Park vorher war.

Seit vergangenen Spätherbst wurde der Platz umgebaut und um erwähnte "Hindernisse" erweitert. Auch der Bestand, eine Fly Box, eine Kombination aus Quarter Pipe und Wallride, die Grind Box, Bank, die Pyramide mit Ledge und das Geländer zum Entlagschrammen, sind überarbeitet worden und zeigen sich jetzt mit Beton-Bahnen robuster als vorher.

Alle Arbeiten sind nach den Anregungen der Skater selbst durchgeführt worden. Eine Kombination haben die Sportler, namentlich Lukas Kaschel, sogar selbst am Computer gezeichnet. Angefertigt wurden die Hindernisse dann von der Firma "Populär", den Platz gestaltet haben die Mitarbeiter vom Baubetriebshof unter Regie von Albert Geinzer von der städtischen Gebäudewirtschaft.

Die Beteiligten bekamen Lob von den Sportlern für die aufgeschlossene Zusammenarbeit. Was jetzt, so Bürgermeister German Hacker bei der Eröffnung "super angenommen" wird, kann sich auch sehen lassen. Marco Giehm bezeichnet den Skatepark, namentlich die neue Mini Ramp als einmalig in Franken. Entsprechend häufig kommen auch auswärtige Skater auf die Nutzung.

Eine Spezialität des Skateparks ist auch, dass er alles andere als speziell ist. Jedes rollende Sportgerät ist hier einsetzbar: Inline Skates, Skateboards, Scooter (Tretroller) oder auch BMX-Fahrräder. Die Initiative hat die Geräte eigens vielseitig nutzbar ausgelegt.

Der Umbau hat insgesamt 90.000 Euro gekostet, sagte German Hacker. Man lege Wert darauf, dass es eine öffentliche Einrichtung ist. Sie ist sogar wettbewerbstauglich, und Marco Giehm deutete an, dass sich der Verein einen "Contest" auf der Nutzung zu organisieren gut vorstellen könnte.

Am Samstag ist eine Eröffnungsparty organisiert (bei Regen am Sonntag). Von 13 bis 17 Uhr geht es im Skatepark rund, und wer zeitig kommt, hat die Chance auf eins der 100 gesponserten Bratwurst-Weggla.

rg