Rathaus-Abriss wird teurer

Herzogenaurach: Gleich zum Start kostet es 34 Prozent mehr - vor 29 Minuten

HERZOGENAURACH - Das Zähneknirschen war unterschiedlich laut. Doch nur so haben die Stadträte gleich beim ersten Gewerk des 27-Millionen-Großprojekts Rathaus-Umbau eine saftige Verteuerung geschluckt.

Der 60er-Jahre-Bau mit dem Sitzungssaal-Quader. Seine Tage sind gezählt. Foto: Weigert



Gegen die Stimmen von Walter Nussel und Frank Gäbelein (beide CSU) erteilte der Stadtrat am Donnerstagabend der Firma F&R Industriemontage und Abbruch GmbH aus dem saarländischen Neunkirchen den Auftrag, den 60er-Jahre-Bau des Rathaus-Komplexes abzureißen. Berechnet war dies mit rund 737 000 Euro gewesen. F&R bekam den Zuschlag für gut 986 000 Euro. Das sind 34 Prozent mehr.

Bauamtschefin Silke Stadter sagte, ein unwesentlich billigeres Angebot habe man ausschließen müssen, weil der Bieter nicht alle Unterlagen geliefert habe. Fünf Angebote seien eingegangen. Deren Preise: 1,1 Millionen, 1,5 Millionen und 1,7 Millionen.

Die Abweichung von den Berechnungen sei ärgerlich. Doch Abbrüche seien auch äußerst schwer zu kalkulieren. Schlecht vorhersehbar z. B. die Schadstoffsanierung, sprich die Mengen von Material, die man teuer und speziell entsorgen muss.

Das Gebäude wird bis zur Kellerdecke komplett abgerissen. Dabei müssen die an das alte Schloss angebauten Bauteile durch Trennschnitte abgelöst werden, damit beim Abbruch das Schloss nicht zu Schaden kommt. Auch die Außenanlagen vom Plattenbelag bis zur Eingangstreppe werden von F&R abgetragen.

Alle Einspar-Runden, das Kosten-Feilen an der Planung sind gleich beim ersten Gewerk Makulatur, befand Frank Gäbelein. Eine unbefriedigende Situation, er frage sich, warum die Planer nicht von vornherein Puffer einkalkulieren für steigende Kosten. Ziehe sich die Kostensteigerung durch alle Gewerke, dann, so Gäbelein, "sind wir am Schluss bei 10 Millionen".

Bürgermeister German Hacker gab sich ebenfalls nicht begeistert von der Situation gleich zum Baustart. Weil das gleiche Büro aber bei der Kosten-Berechnung für den Pavillon der Carl-Platz-Schule fast eine Punktlandung hingelegt, mithin bewiesen habe, "dass die das können", habe er Hoffnung, dass nicht noch mehr solcher Abweichungen folgen. Zehn Prozent "Steigerungs-Puffer" seien in alle Gewerke einkalkuliert. Eine Neuausschreibung kam für den Stadtrat nicht infrage: Ohne Abriss kann der Neubau nicht beginnen.

rg