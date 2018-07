Rathaus wechselt interimsweise zu Puma

Herzogenaurach: Verwaltung zieht in der Bauphase in den westlichen Teil der ehemaligen Firmenzentrale ein - vor 39 Minuten

HERZOGENAURACH - Nach langer Vorbereitungszeit herrscht nun Gewissheit darüber, welche Interimslösung für das Rathaus während der Abriss- und Bauphase des neuen Rathauses und der Schlosssanierung genutzt wird. Gestern hat die Stadt den Mietvertrag für den westlichen Teil der ehemaligen Puma-Zentrale an der ebenfalls ehemaligen Rudolf-Dassler-Straße, heute "Wiesengrund", unterschrieben.

Statt Turnschuhen und T-Shirts werden künftig übergangsweise die Anliegen der Herzogenauracher in diesem ehemaligen Puma-Gebäude verwaltet. © Foto: Matthias Kronau



Statt Turnschuhen und T-Shirts werden künftig übergangsweise die Anliegen der Herzogenauracher in diesem ehemaligen Puma-Gebäude verwaltet. Foto: Foto: Matthias Kronau



Dieser kleinere Teil des Gesamtkomplexes wurde 2004/2005 errichtet und wird jetzt, Ende Juli 2018, komplett frei werden. Der Gesamtkomplex wurde an einen privaten Investor veräußert. Dieser baut den größeren, östlichen Teil aus den 1980er Jahren komplett um in Wohnungen. Hierbei werden knapp 100 Wohneinheiten entstehen.

Umziehen werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beziehungsweise deren Ämter und Einrichtungen, die heute im Rathaus und Schlossgebäude tätig sind, inklusive der Stadtbücherei. Einzige Ausnahme ist die Tourist-Information des Amts für Stadtmarketing und Kultur. Diese wird, wie bereits bekannt, im November in die Räume der ehemaligen Bäckerei Lang einziehen, um in der historischen Innenstadt zu verbleiben. Weiterhin wird auch der Seniorenbeirat aus dem sogenannten "Konsumgebäude" mit in die Interimslösung des ehemaligen Puma-Gebäudes umziehen.

Der offizielle Mietbeginn ist der 15. November 2018. Indirekt ergibt sich aus den vereinbarten Kündigungsfristen eine Mietvertragsdauer aus Sicht der Stadt von "mindestens vier plus einem Jahr". Diese Mietdauer sei nötig, weil durch Unwägbarkeiten beim Bau des neuen Rathauses, Stichworte "Bodendenkmäler", Marktlage bei Ausschreibung von Gewerken und Denkmalschutzbelange bei der Schlosssanierung, ein gewisser Zeitpuffer nötig sei, so Hacker. Der genaue Umzugstermin für das Rathaus werde daher erst nach 15. November 2018 liegen und sei noch nicht fixiert. Dies werde zu gegebener Zeit geschehen und selbstverständlich umgehend mitgeteilt.

Ziel sei es, dass für alle Besucher und Nutzer des Rathauses ein zeitlich möglichst lückenloser Übergang vom jetzigen Rathaus in die Interimslösung geschehen soll, so der Bürgermeister.

Die Zeit nach dem endgültigen Auszug der Firma Puma zum Ende des Juli 2018 bis hin zum offiziellen Mietbeginn durch die Stadt Herzogenaurach Mitte November wird für Anpassungs- bzw. Umbaumaßnahmen genutzt. Sämtliche Ämter und Einrichtungen wurden im Vorfeld in Abstimmung mit den Amtsleitung und Personal – bereits zimmer- und flächengenau in das Interimsgebäude eingeplant. Der nun angemietete Erweiterungsbau von 2005 bietet keine Erweiterungsmöglichkeit und reicht von der Fläche her knapp für die genannten Nutzungen. Für die begrenzte Mietdauer werde dies allerdings genügen, glaubt Hacker.

Das Interimsgebäude ist barrierefrei nutzbar, und über 80 Kfz-Stellplätze werden für Besucher und Mitarbeiter in der Tiefgarage und außen zur Verfügung stehen. Die Postadresse des Interimsgebäudes lautet "Wiesengrund 1".

Hacker: "Von Seite der Stadt Herzogenaurach ist es erfreulich, dass mit dieser Lösung das Rathaus auch während der Phase des Neubaus und der Generalsanierung des Schlosses in der Innenstadt beziehungsweise in fußläufiger Entfernung hierzu bleiben kann. So wird die Innenstadt auch während der Bauphase von der Besucherfrequenz eines Rathauses profitieren können."

nn