Rehe auf der Straße: Ausweichmanöver endet mit Unfall

Zusammenstoß auf Staatsstraße bei Wachenroth - vor 22 Minuten

WACHENROTH - Auf der Staatsstraße in Wachenroth sprangen plötzlich Rehe auf die Fahrbahn. Ein 70-jähriger Autofahrer wich gerade noch aus - konnte aber einen Unfall nicht verhindern.

Auf Höhe des Bahnüberganges auf der Staatsstraße in Wachenroth kreuzten unvermittelt mehrere Rehe die Fahrbahn. Daher musste eine 70-Jährige ihren Pkw stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein nachfolgender 32-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr auf. Sein Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. Autofahrer werden generell gebeten, in Waldgebieten ihr Tempo anzupassen und in der Dämmerung mit Wildwechsel zu rechnen.

